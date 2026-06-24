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Sozialversicherung

Rollstuhlfiguerchen wird auf 10-Euro-Schein geschoben
Bild: MEV-Verlag, Germany

Die Sozialversicherung umfasst die fünf Versicherungszweige Krankenversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Pflegeversicherung und Unfallversicherung.

Die Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge erfolgt zumeist auf Basis des Bruttolohns bzw. -gehalts, bis zum Erreichen einer spezifischen Beitragsbemessungsgrenze. Die Versicherungen werden durch Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-Beiträge und teilweise durch staatliche Zuschüsse finanziert. Die Abführung der Beiträge übernimmt der Arbeitgeber. Die Beiträge (Arbeitnehmeranteil) können im Rahmen der Einkommensteuererklärung (beschränkt) als Sonderausgaben abgezogen werden.

Detailaufnahme Frau Dokumente Laptop
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Statusfeststellungsverfahren

Sind sich Auftraggeber und Auftragnehmer nicht sicher, ob eine vereinbarte Tätigkeit als selbstständig oder als abhängig beschäftigt anzusehen ist, kann eine Klärung im Rahmen des Statusfeststellungsverfahrens bei der Deutschen Rentenversicherung Bund beantragt werden. In diesem Top-Thema erfahren Arbeitgeber alles Wichtige zum Statusfeststellungsverfahren.
Nahaufnahme Kellner
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Nebenbeschäftigung

Grundsätzlich hat jeder Arbeitnehmende das Recht, außerhalb seines Hauptarbeitsverhältnisses einer bezahlten Nebenbeschäftigung nachzugehen - einige Vorgaben sind jedoch zu beachten. In diesem Top-Thema lesen Sie, was arbeitsrechtlich, sozialversicherungsrechtlich und lohnsteuerrechtlich bei einer Nebentätigkeit gilt.
Allein einsam Büro Einsamkeit Mobbing Diskriminierung
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Kurzarbeit und Kurzarbeitergeld

Kurzarbeit ist ein wichtiges Instrument, um beispielsweise personenbedingte Kündigungen aufgrund von vorübergehenden Auftragsflauten zu vermeiden. Für die Einführung von Kurzarbeit sowie die Inanspruchnahme des Kurzarbeitergeldes gibt es jedoch einiges zu beachten. In diesem Top-Thema informieren wir Sie über die verschiedenen Arten von Kurzarbeitergeld, die Auswirkungen von Kurzarbeit auf Lohnsteuer und Sozialabgaben sowie die arbeitsrechtlichen Besonderheiten.
Junge Menschen arbeiten
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Ausbildung: Azubis rechtssicher beschäftigen

Auszubildende in tariflich nicht gebundenen Betrieben haben Anspruch auf einen Mindestlohn. Was Arbeitgeber zudem bei der Festlegung der Ausbildungsvergütung beachten müssen und welche weiteren arbeits-, sozialversicherungs- und lohnsteuerrechtlichen Fragen für die Ausbildung bestehen, haben wir in diesem Top-Thema zusammengefasst.
Junge Menschen arbeiten
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Beschäftigung von Schülern und Praktikanten

Jedes Jahr nutzen Tausende Schüler die Ferien, um ein paar Euro dazuzuverdienen. Doch wer gilt überhaupt als Schüler? Unter welchen Bedingungen ist eine geringfügig entlohnte Beschäftigung möglich? Und was besagt das Jugendarbeitsschutzgesetz? In diesem Top-Thema haben wir die wichtigsten Fakten zur Beschäftigung von Schülern und Praktikanten zusammengestellt.
Taschenrechner und 50-Euro-Scheine unter einer Lupe
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GKV-Spitzenverband

Krankenkassen fordern Sofortmaßnahmen gegen steigende Sozialbeiträge

Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) fordert von der kommenden Bundesregierung ein sofortiges Ausgabenmoratorium, um die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler vor weiteren Belastungen zu schützen. SPD-Chef Lars Klingbeil mahnt echte Reformen an, um soziale Sicherungssysteme zu modernisieren. Experten warnen bereits jetzt vor einem deutlichen Anstieg der Sozialbeiträge im nächsten Jahr, der durch die alternde Bevölkerung noch verschärft wird.
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