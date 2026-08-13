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Meldungen

Frau arbeitet im homeoffice
Bild: Haufe Online Redaktion

Sozialversicherungsträger benötigen zur Feststellung bzw. Berechnung von Sozialleistungen zahlreiche Daten und Informationen (z.B. Beschäftigungszeit, Entgelthöhe). Um diese Daten abrufbereit zu haben, wurde das einheitliche Meldeverfahren zur Sozialversicherung geschaffen.

Arbeitgeber, ggf. deren Beauftragte oder auch die Insolvenzverwalter, melden den Einzugsstellen alle versicherungsrechtlich relevanten Tatbestände. Die Einzugsstellen leiten die Meldeinhalte an die übrigen Sozialversicherungsträger (Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung) weiter. Für die Unfallversicherungsträger gelten separate Meldeverfahren.

Vollautomatischer Datenaustausch

Der Datenaustausch ist nur vollautomatisch per Datenübertragung zugelassen. Der Arbeitgeber hat jedoch verschiedene Möglichkeiten, den Anforderungen des maschinellen Meldeverfahrens gerecht zu werden.

Die erforderlichen Meldungen müssen ausschließlich durch gesicherte und verschlüsselte Datenübertragung über den Kommunikationsserver an die zuständige Datenannahmestelle mit dem Datensatz Meldung (DSME) erstattet werden.

Meldetatbestände 

Meldepflichtig sind u. a. folgende Tatbestände:

  • Aufnahme einer Beschäftigung in bestimmten Wirtschaftszweigen,
  • Beginn und Ende einer Beschäftigung,
  • Änderung der Beitragspflicht,
  • Wechsel der Krankenkasse,
  • Unterbrechung der Entgeltzahlung,
  • Auflösung des Arbeitsverhältnisses,
  • Jahresentgelt für jeden über den Jahreswechsel beschäftigten Arbeitnehmer,
  • Einmalzahlungen,
  • beitragspflichtige Einnahmen im Rahmen des Rentenantragsverfahrens,
  • Beginn und Ende der Berufsausbildung,
  • Wechsel von einer Betriebsstätte im Beitrittsgebiet zu einer Betriebsstätte im übrigen Bundesgebiet oder umgekehrt,
  • Beginn und Ende der Altersteilzeitarbeit,
  • Wechsel von einer geringfügigen in eine versicherungspflichtige Beschäftigung oder umgekehrt,
  • Antrag eines geringfügig Beschäftigten auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht,
  • nicht ordnungsgemäße Verwendung von Wertguthaben (Störfall).
Laptop Frau tippt auf Tastatur
Laptop Frau tippt auf Tastatur

7. SGB IV-Änderungsgesetz

Das Vierte Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV) enthält gemeinsame Regelungen für die Sozialversicherung, die regelmäßig der Anpassung bedürfen. Dies gilt angesichts der zunehmenden Digitalisierungswege und -möglichkeiten in besonderer Weise für die beitrags- und melderechtlichen Regelungen des SGB IV. In diesem Top-Thema erhalten Sie einen Überblick zu den wichtigsten Inhalten des 7. SGB IV-Änderungsgesetzes.
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