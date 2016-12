12.09.2014 | News BMF Pressemitteilung

Unterzeichnung multilateraler Übereinkunft zum steuerlichen Informationsaustausch

Bild: Haufe Online Redaktion

Anlässlich der Jahrestagung des "Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes" werden am 29.10.2014 in Berlin hochrangige Vertreter zahlreicher Staaten und Jurisdiktionen den globalen OECD-Standard zum automatischen Austausch von Informationen zu Finanzkonten in Form einer multilateralen Übereinkunft unterzeichnen. mehr