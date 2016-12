10.05.2016 | News Wahlkampf

SPD will nach 2017 Abgeltungsteuer abschaffen

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Die SPD will in der kommenden Wahlperiode die Abgeltungsteuer abschaffen. Sollte seine Partei wieder in der Bundesregierung vertreten sein, "muss sie die Korrektur dieses Fehlers durchsetzen", sagte SPD-Chef Sigmar Gabriel am Montag bei einer Parteikonferenz in Berlin. mehr