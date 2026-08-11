Ausland

Frau mit Geld
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BFH

Ausschluss des Differenzkindergelds bei Nur-Vermögenseinkünften

Der Anspruch auf Differenzkindergeld ist ausgeschlossen, wenn die Familie mit Kindern in einem anderen Mitgliedstaat lebt, dieser niedrigere Familienleistungen als die Bundesrepublik Deutschland erbringt und ein deutscher Kindergeldanspruch allein darauf beruhen würde, dass der Antragsteller wegen Einkünften gemäß § 21 EStG als unbeschränkt einkommensteuerpflichtig (§ 1 Abs. 3 EStG) behandelt wird.
Richter im Gerichtssaal
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BFH Kommentierung

Sonderausgabenabzug von Vorsorgeaufwendungen bei grenzüberschreitender Betätigung innerhalb der EU

Die Arbeitnehmerfreizügigkeit gemäß Art. 45 AEUV gebietet es, vom Ausschluss des Sonderausgabenabzugs gemäß § 10 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Teilsatz 2 EStG auch dann abzusehen, wenn der Steuerpflichtige im ehemaligen Beschäftigungsstaat keine – wie von Buchst. a der Vorschrift vorausgesetzt – Einnahmen aus nichtselbständiger Tätigkeit erzielt, sondern eine vom Bestehen des Arbeitsverhältnisses abhängige gesetzliche Altersrente.
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Sicher abwickeln: Umsatzsteuer auf Export und Import von Waren
Umsatzsteuer auf Export und Import von Waren

Der Umsatzsteuer-Experte Rüdiger Weimann liefert Ihnen hier das Know-how für grenzüberschreitende Wareneinkäufe und -verkäufe. Er erläutert auch, wann Sie umsatzsteuerfrei liefern können und wie Sie eine versehentliche Steuerpflicht im Ausland vermeiden.
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