Entsendung

Mann_Geschäftreise_Dachterrasse
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Entsenderecht

Änderungen bei grenzüberschreitenden Beschäftigungen

Am 22. April 2026 einigten sich der Rat und das Parlament der Europäischen Union vorläufig auf die Revision des Koordinierungsrechts der Sozialsysteme. Die Verordnungen (EG) 883/2004 und 987/2009 werden erstmals seit ihrem Inkrafttreten im Jahr 2010 "modernisiert". Voraussichtlich im Lauf des Jahres 2028 werden beispielsweise kurze Geschäftsreisen A1-befreit. Der Rat und das Parlament müssen noch formell zustimmen. 
Geschäftsmann am Flughafen laufend mit Gepäck
Geschäftsmann am Flughafen laufend mit Gepäck
BFH Kommentierung

Wirtschaftlicher Arbeitgeber bei konzerninterner internationaler Arbeitnehmerentsendung

Bei einer konzerninternen internationalen Arbeitnehmerentsendung wird das aufnehmende inländische Unternehmen zum wirtschaftlichen Arbeitgeber, wenn es den Arbeitslohn für die ihm geleistete Arbeit wirtschaftlich trägt, der Einsatz bei dem aufnehmenden Unternehmen in dessen Interesse erfolgt, der Arbeitnehmer in den Arbeitsablauf des aufnehmenden Unternehmens eingebunden und dessen Weisungen unterworfen ist.
Lissabon
Lissabon
Wissenschaft für Praktiker

Entsendung: Aus den Augen, aus dem Sinn?

Angesichts der internationalen Pandemielage wird die internationale Mobilität in vielen Unternehmen neu bewertet werden und zu alternativen Formen von internationalen Einsätzen und grenzüberschreitenden Arbeitsvereinbarungen führen. Offen ist, ob sich die Strategien von den traditionellen Langzeiteinsätzen abwenden. Der Beitrag aus dem Jahr 2018 stellt empirische Befunde zur Effektivität von Personalmanagementmaßnahmen im Rahmen der Entsendepolitik vor.
Einfamilienhaus
Einfamilienhaus
FG Kommentierung

Beibehalten eines Wohnsitzes im Inland als Voraussetzung für Kindergeldanspruch

Nach der Lebenserfahrung spricht es für die Beibehaltung eines Familienwohnsitzes i. S. d. § 8 AO, wenn jemand ein angemietetes Einfamilienhaus, das er zusammen mit Lebensgefährtin und gemeinsamem Kind vor und nach einem beruflich veranlassten, auf drei Jahre befristeten Auslandsaufenthalt als einzige Wohnung ständig nutzt, und während des Auslandsaufenthalts unter Fortführung der Miet- und Versorgungsverträge unverändert, und in einem ständig nutzungsbereiten Zustand beibehält.
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Fachbeiträge & Kommentare
Gesetzesradar / 2.1 Auslands-Entsendung: "A1-Reform"
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Auslandstätigkeit – die wichtigsten Inhalte im Überblick
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Entsendung – die wichtigsten Inhalte im Überblick
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Ausnahmevereinbarung / 1 Ziel einer Ausnahmevereinbarung
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Ausnahmevereinbarung / Zusammenfassung
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