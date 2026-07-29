Geschäftsreise

Mann_Geschäftreise_Dachterrasse
Mann_Geschäftreise_Dachterrasse
Entsenderecht

Änderungen bei grenzüberschreitenden Beschäftigungen

Am 22. April 2026 einigten sich der Rat und das Parlament der Europäischen Union vorläufig auf die Revision des Koordinierungsrechts der Sozialsysteme. Die Verordnungen (EG) 883/2004 und 987/2009 werden erstmals seit ihrem Inkrafttreten im Jahr 2010 "modernisiert". Voraussichtlich im Lauf des Jahres 2028 werden beispielsweise kurze Geschäftsreisen A1-befreit. Der Rat und das Parlament müssen noch formell zustimmen. 
Arbeiten im Zug
Arbeiten im Zug
Mobilität

Geschäftsreisen als Emissionstreiber - so gelingt die Zusammenarbeit mit dem Travel Management

Geschäftsreisen sind für viele Unternehmen unverzichtbar, zählen aber zugleich zu den am schwierigsten zu steuernden Emissionsquellen. Wer seinen CO₂-Ausstoß wirksam reduzieren will, muss die Zusammenarbeit zwischen Nachhaltigkeitsteam und Travel Management neu denken. Das schafft messbare Vorteile: mehr Transparenz, bessere Steuerbarkeit von Kosten und weniger Reibung in Prozessen und Richtlinien.  
Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Fachbeiträge & Kommentare
Teilzeitarbeit: Job-Sharing / 2.1 Aufstellung eines Arbeitszeitplans
Beitrag
Vergütungsoptimierung durch... / 3.2 Restaurantschecks
Beitrag
§ 2 Die Grundlagen des RVG / 3. Die Reisekosten (Nrn. 7003 bis 7006 VV RVG)
Beitrag
Berufsausbildung: Vergütung... / 1.2 Steuer- und Sozialversicherungsrecht
Beitrag
Teilzeitausbildung / 2.2 Fahrten zur Berufsschule als Reisekosten
Lexikonbeitrag
Alle anzeigen
Meistgelesene Beiträge
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
1.053
Geringwertiges Wirtschaftsgut
935
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
569
Nebenkostenabrechnung erstellen: Rechte und Pflichten für Vermieter
430
Reverse Charge Verfahren
382
Kurzfristige Beschäftigung
261
Schenkung
244
Doppelte Haushaltsführung
226
Eingruppierung TVöD
215
Festsetzungsverjährung
211
Verwandte Themen
Dienstreise Entsendung Auslandsentsendung Ausland Klimaschutz Grenzgänger Wegeunfall Reisekosten Steuerberater Urlaub Impfung Gehalt Lohnsteuer Sozialversicherungsrecht Gesundheit DBA Schweiz Auslandsreise Auslandsaufenthalt Coronavirus Entgelt Risikomanagement Arbeitsunfall Unfallversicherung Nachhaltigkeitsmanagement Entgeltfortzahlung