Auslandsaufenthalt

Tabletten und Medikamentenröhrchen
Tabletten und Medikamentenröhrchen
Gesundheit im Ausland

Reiseapotheke für den Auslandseinsatz: Was gehört in die Medikamentenbox?

Auch wenn der Betriebsarzt einen Beschäftigten auf seinen Auslandseinsatz gut vorbereitet hat: Für die Zusammenstellung der persönlichen Reiseapotheke sollte er zumindest teilweise auch selbst sorgen können. Welche Medikamente, Gesundheitsmittel und medizinischen Utensilien sollte man unbedingt mitnehmen? Was lässt sich im Notfall auch noch vor Ort besorgen? Und welche Dinge gilt es beim Transport von Medikamenten ins Ausland noch zu beachten?
Mann am Flughafen
Mann am Flughafen
Arbeitsmedizinische Untersuchungen

Arbeitsaufenthalt im Ausland: Alles Wissenswerte zur DGUV-Empfehlung

Die DGUV-Empfehlung „Arbeitsaufenthalt im Ausland unter besonderen klimatischen und gesundheitlichen Belastungen“ wendet sich an Beschäftigte mit Tätigkeiten in Regionen, in denen klimatische Bedingungen herrschen und Gesundheitsrisiken auftreten, die sich von Mitteleuropa teilweise signifikant unterscheiden - insbesondere in den Tropen und Subtropen sowie den Kälte- und Hochgebirgsregionen der Erde.
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Teil II Mietprozessrecht / 1.4 Urteil und Rechtsmittelverfahren
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