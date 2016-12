25.04.2013 | News Entsendung

Neues Sozialversicherungsabkommen Deutschland - Brasilien

Bild: Haufe Online Redaktion

Am 1.5.2013 tritt das deutsch-brasilianische Sozialversicherungsabkommen in Kraft. Es regelt den sozialen Schutz von deutschen und brasilianischen Arbeitnehmern in der Rentenversicherung.mehr