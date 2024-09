Auslandsentsendungen sind kompliziert. Aber warum ist das so? Omer Dotou, Head of Global Mobility und Advisory Services bei der BDAE Gruppe und Experte für Auslandsentsendungen, wirft einen Blick auf die Natur der grenzüberschreitender Arbeit und der damit einhergehenden Komplexität.

Wann sind Auslandsentsendungen nicht mehr kompliziert? Antwort: Vermutlich nie. Ist das Unternehmen auf die ausländischen Absatzmärkte angewiesen, ist der Transfer von Personal unerlässlich. Um die Frage beantworten zu können, wann Auslandsentsendungen nicht mehr kompliziert sind, sollte zunächst die Frage beleuchtet werden, was Auslandseinsätze überhaupt kompliziert macht. Es liegt in der Natur der grenzüberschreitenden Arbeit und der damit einhergehenden Komplexität aufgrund unterschiedlicher internationaler An- und Herausforderungen, aber auch persönlicher Umstände, die ein jeder Mitarbeiter mitbringt, sowie geopolitischen Hürden, die eine Auslandsentsendung kompliziert machen.

Auslandsentsendung und länderspezifische Anforderungen

Der Compliance-Grundsatz, den ein jedes Unternehmens zu befolgen hat, erfordert es, dass alle geltenden Regeln und Gesetze eingehalten werden. Eine besondere Herausforderung ergibt sich daher bereits daraus, dass unterschiedliche rechtliche Anforderungen in verschiedenen Rechtsbereichen bei Auslandsentsendungen berücksichtigt und eingehalten werden müssen.

Darüber hinaus hat jedes Land unterschiedliche rechtliche Anforderungen, die durchaus in einigen Fällen Erleichterungen dadurch erfahren, dass es internationale Abkommen – wie Sozialversicherungs- und Doppelbesteuerungsabkommen – gibt, die zumindest eine einheitliche Regelung für internationale Mitarbeitereinsätze vorsehen, die darin festgelegten Regularien müssen jedoch weiterhin individuell bewertet werden. Besonders kompliziert bleibt es darüber hinaus dadurch, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen einem stetigen Wandel und entsprechenden Anpassungen unterliegen.

Entsendung im Einzelfall

Sprechen wir von Auslandsentsendungen, sprechen wir von Personen und Persönlichkeiten, die im Ausland eingesetzt werden sollen. Das sind individuelle Rahmenbedingungen, die es ebenfalls zu berücksichtigen gilt. Die persönlichen Umstände der Mitarbeitenden sind mit den betrieblichen Interessen des Unternehmens zusammenzubringen und eine geeignete Lösung zu finden. Darüber hinaus bringt jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin und auch jedes Auslandsprojekt Eigenschaften und Umstände mit sich, die ebenfalls Auswirkungen auf die rechtlichen Anforderungen haben können.

Auslandsentsendung hängt auch an geopolitischen Anforderungen

Nicht zuletzt haben natürlich auch geopolitische Entwicklungen Einfluss auf rechtliche Anforderungen und Umstände einer Auslandsentsendung. Sei es der aktuelle Krieg in der Ukraine oder die bevorstehende Wahl in den USA.

Zusammengefasst lässt sich daher festhalten, dass Auslandseinsätze nur dann nicht mehr kompliziert sind, wenn es keine rechtlichen Anforderungen mehr gibt, die eingehalten werden müssen und es weltweit keine Konflikte mehr gibt, die uns zum Handeln zwingen. Will man die initiale Frage daher in zeitlicher Hinsicht verstehen und direkt beantworten, ist die Antwort wohl "nie".



Dieser Beitrag ist erschienen in Personalmagazin 9/2024. Als Abonnent haben Sie Zugang zu diesem Beitrag und allen Artikeln dieser Ausgabe in unserem Digitalmagazin als Desktop-Applikation oder in der Personalmagazin-App.