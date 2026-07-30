Kolumne Lerntransfer Wie Learning Circles den Lerntransfer integrieren

Das Thema Lerntransfer ist geprägt von dem Gedanken, dass es eine Kluft zu überwinden gilt zwischen dem Gelernten in einer Schulung und der Anwendung in der Praxis. Doch das muss nicht so sein – verspricht das Format der "Learning Circles". Kolumnist Axel Koch weiß mehr dazu.