10.04.2018 | News HR Innovation Roadshow 2018

HR-Startups sind wieder auf Tour

Einblicke in HR-Innovationen und in die HR-Startup-Szene bietet auch in diesem Jahr wieder die „HR Innovation Roadshow“. Bereits das dritte Jahr in Folge touren Startups aus dem HR-Bereich durch ganz Deutschland und stellen sich und ihre Lösungen vor. Start ist am 17. Mai in Frankfurt am Main.mehr