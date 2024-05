Seit 23 Jahren behandelt die Kienbaum People Convention Themen der Personal- und Organisationsentwicklung. In diesem Jahr, am 13. Juni, steht die Konferenz unter dem Motto "Next Gen HR – Building HumAInRelations". Bekannte Namen prägen das Programm der HR-Konferenz.

Die virtuelle Kienbaum People Convention am 13. Juni stellt die Potenziale und Herausforderungen künstlicher Intelligenz und ihre Implikationen für die Personalbereiche und Organisationen in den Mittelpunkt: Welche Chancen und Risiken gehen mit dem Einzug von KI in die Personalarbeit einher? Wie verändern sich Jobs und die Employee Experience? Was sind disruptive Trends in Recruiting, Learning und Performance-Förderung?

Namhafte Personalverantwortliche referieren

Antworten auf diese Fragen geben namhafte Referentinnen und Referenten:

Susan-Stefanie Breitkopf, Member of the Executive Board, Chief Transformation Officer bei der Carl Zeiss AG

Dr. Stephanie Cossmann, Mitglied des Vorstands und Arbeitsdirektorin bei der Symrise AG

Nicole Gerhardt, Chief Organizational Development & People Officer bei der Telefónica Deutschland Holding AG

Prof. Reint Gropp, Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH)

Roland Hehn, Vorstand Personal bei der Schwarz Dienstleistungen KG

Prof. Dr. Walter Jochmann, Managing Director/Partner bei der Kienbaum Consultants International GmbH

Dr. Lena Lindemann, Vorstand HR & General Service, Arbeitsdirektorin bei der Ergo Group AG

Carmen-Maja Rex, Global Head of HR bei der Heidelberg Materials AG

Sophie von Saldern, Global Head of Human Resources bei der Covestro AG

Im Vorjahr wollten 3.500 Personen die Vorträge hören

Die HR-Konferenz richtet sich an Personalverantwortliche und Mitarbeitende im HR-Bereich. Im Vordergrund der rein virtuellen und kostenfreien Veranstaltung stehen die Vorträge und Talks der genannten Personen, Einblicke in die Praxis und aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse. Dieses Konzept kommt in der HR-Szene offenbar gut an. Im vergangenen Jahr zählte die virtuelle Kienbaum People Convention 3.500 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Zusätzlich zu dem Veranstaltungsprogramm am 13. Juni finden im Vorfeld Webinare statt, die unter anderem diese Themen behandeln: "Die AI-Revolution in HR: zwischen Chancen und Herausforderungen" (14. Mai), "Gen Z – Hype oder Avantgarde?" (16. Mai), "HR & Führungspraxis in Familienunternehmen" (23. Mai) und "AI Readiness im öffentlichen Sektor – wie sollten sich Organisationen aufstellen?" (23. Mai).

Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es hier.





Das könnte Sie auch interessieren:

Welche Chancen Künstliche Intelligenz für HR bietet

HR und KI: Wo die rechtlichen Fallen lauern

Embrace Festival: Recruiting, Mitarbeiterbindung und HR-Tech in Berlin