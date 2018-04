24.04.2018 | News Technologie

"Die Blockchain-Technologie wird das Personalwesen transformieren"

Bild: pixabay

Die Blockchain-Technologie verändert derzeit die Welt so grundlegend wie das Internet bereits die Weitergabe von Information revolutioniert hat. Wird die Technologie auch das Personalwesen verändern? Ein Einblick in verschiedene Anwendungsszenarien der Blockchain in HR.mehr