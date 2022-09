Preisverleihung auf der ZP Europe in Köln: Die besten Jobportale (hier die Gewinner der Kategorie Generalisten) wurden prämiert von Wolfgang Brickwedde (links), Institute for Competitive Recruiting, und Ute Stümpel von Profilo (Zweite von links).

Über 1.600 Jobportale gibt es in Deutschland: große und kleine, spezialisierte und regionale. Die bekanntesten 456 Jobbörsen wurden in diesem Jahr von Arbeitgebern und Stellensuchenden bewertet. Auf den Spitzenplätzen gab es im Vergleich zum Vorjahr einige Wechsel und Neueinsteiger.

Mehr als 72.000 Bewerberinnen und Bewerber sowie 19.000 Arbeitgeber haben ihre Erfahrungen mit den genutzten Online-Jobbörsen geteilt. Ihre Bewertungen bilden die Basis für das Gütesiegel "Deutschlands beste Jobportale 2022", das auf der HR-Messe Zukunft Personal Europe vergeben wurde.

Die meisten Einstellungen kommen über Jobportale

Die Erhebungen von Profilo (Bewertungsportal jobboersencheck.de) in Zusammenarbeit mit dem "Institute for Competitive Recruiting" (ICR) bieten Arbeitgebern einen Überblick, wo ihre Stellenanzeigen je nach Zielgruppe, Region und Tätigkeitsfeld gut platziert sind. Denn: Die ausgezeichneten Portale treffen sowohl auf Arbeitgeber- als auch auf Arbeitnehmerseite auf zufriedene Nutzerinnen und Nutzer und sind zudem auf dem Markt bekannt. Die Zufriedenheit fließt mit 45 Prozent in die Wertung ein. Zusätzlich wurde zu 30 Prozent eine Weiterempfehlungswahrscheinlichkeit eingerechnet und zu 25 Prozent die Sichtbarkeit laut Sistrix-Ranking.

Die Erhebungen zeigen auch, dass das Recruiting über Jobportale weiterhin erfolgreich ist: 35 Prozent der Einstellungen kommen aktuell über Stellenanzeigen auf Jobportalen, 22 Prozent über Social-Media Business-Netzwerke und 20 Prozent über die eigene Karriereseite. Auch die Stellensuchenden bleiben den Jobportalen treu: 29 Prozent nutzen Jobportale, 27 Prozent persönliche Empfehlungen und 21 Prozent Suchmaschinen, um passende Stellenangebote zu finden.

Die besten Generalisten-Jobbörsen

Bei den Generalisten-Jobbörsen standen 14 Jobportale im Wettbewerb. Auf dem ersten Platz steht Stepstone – bereits seit zwölf Jahren in Folge. Das zweitplatzierte Jobportal ist Linkedin. Das Business-Netzwerk ist der Shooting Star in dieser Kategorie, der bereits im Vorjahr von Platz sechs (2020) auf Platz drei (2021) geklettert war. Den dritten Platz teilen sich drei Jobportale mit gleicher Punktzahl: Stellenanzeigen.de und Jobware (beide im Vorjahr auf Rang zwei) sowie Jobstairs (im Vorjahr auf Rang fünf).

Die besten Spezialjobbörsen

Diesjähriger Testsieger unter den spezialisierten Jobbörsen ist ein Portal aus dem medizinischen Bereich: Praktisch Arzt. Den zweiten Rangplatz nimmt Hogapage ein. Die Jobbörse aus der Hotellerie lag bereits im Vorjahr auf Platz zwei. In der Vergangenheit stand Jobvector, ein Stellenmarkt für Naturwissenschaftler, Mediziner, Informatiker und Ingenieure, drei Jahre in Folge auf Platz eins. 2022 belegt Jobvector den immer noch guten dritten Platz.

Die besten Jobsuchmaschinen

Bei den Jobsuchmaschinen wurden im Jobbörsen-Qualitätscheck 16 Portale bewertet. Jedoch erreichten nur fünf Portale sowohl auf Arbeitgeberseite als auch auf Bewerberseite die Mindestanzahl an 30 Bewertungen. Den ersten Platz erreichte zum siebten Mal in Folge Indeed. Aber das Portal ist nicht mehr der alleinige Testsieger: Stellenonline erreicht eine genauso hohe Punktzahl und rückt ebenfalls auf den ersten Platz vor (Platz zwei im Vorjahr). Diese Jobsuchmaschine erhielt von Arbeitgebern die höchsten Zufriedenheitswerte. Den dritten Platz belegt - wie schon in den Vorjahren - die reichweitenstarke Jobsuchmaschine Kimeta.

Die besten Jobbörsen nach Zielgruppen

Auch 2022 wurden wieder die besten Jobbörsen für einzelne Bewerbergruppen ermittelt. Hier die Ergebnisse in der Übersicht:

Ingenieurinnen und Ingenieure Indeed (Platz eins), E-Fellows.net (Platz zwei), Jobvector (Platz drei) IT Indeed (Platz eins), Jobvector (Platz zwei), E-Fellows.net (Platz drei) Wirtschaftswissenschaften Indeed (Platz eins), Yourfirm (Platz zwei), Stepstone (Platz drei) Naturwissenschaften, Mathematik Karriere.Unicum (Platz eins), Indeed (Platz zwei), Jobwector (Platz drei) Studierende, Absolventen, Young Professionals Unicum (Platz eins), E-Fellows.net (Platz zwei), Staufenbiel Institut (Platz drei) Schülerinnen und Schüler, Azubis Azubiyo (Platz eins), Aubi-plus (Platz zwei), Ausbildungsheld (Platz drei) Regionale Jobbörsen Karriere Südwestfalen (Platz eins), Mittelfrankenjobs.de (Platz zwei), Oberfrankenjobs.de (Platz drei)





