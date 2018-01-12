Der HR-Softwaremarkt in der DACH-Region ist auch 2025 weiter gewachsen – wenn auch etwas langsamer als in den Vorjahren. Die Top-25-Anbieter kommen gemeinsam auf rund 2,93 Milliarden Euro Umsatz, ein Plus von 10,5 Prozent oder gut 279 Millionen Euro gegenüber 2024. Im Schnitt wuchsen die 25 diesjährigen Ranking-Teilnehmer sogar um 10,8 Prozent. Nach 13,5 Prozent im Rekordjahr 2023 und 11,4 Prozent im Jahr 2024 setzt sich der leichte Abwärtstrend der Wachstumsraten damit fort. Zugleich bleibt festzuhalten: Mit robusten, zweistelligen Raten wächst der HR-Tech-Markt weiterhin deutlich überproportional zur Gesamtwirtschaft.

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Das bestätigt auch die aktuelle Konjunkturbefragung von Worktech Advisory nochmal für das laufende Jahr: Rund 68 Prozent der Anbieter steigerten ihre HR-Umsätze im ersten Quartal 2026 um mehr als fünf Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal, ein Viertel sogar um mehr als 20 Prozent.

HR-Software 2025: Integrierte Suiten wachsen schneller als Speziallösungen

Wer die Top-25-Zahlen nach Portfolio und Zielgruppen aufschlüsselt, erkennt ein differenziertes Bild: Suite-Lösungen wuchsen 2025 mit 11,9 Prozent weiterhin schneller als spezialisierte Point Solutions mit 8,4 Prozent. Der Grund bleibt ähnlich wie im Vorjahr: In wirtschaftlich unsicheren Zeiten bevorzugen Unternehmen integrierte Gesamtpakete, die günstiger sind als die Summe vieler Einzeltools, auch wenn sie in der fachlichen Tiefe nicht immer mithalten können. Suite-Anbieter nutzen zudem ihren Kundenzugang, um durch organische Portfolio-Erweiterungen und Zukäufe zusätzliche Module zu monetarisieren und Wechselrisiken zu senken. Das Muster bestätigt sich auch mit Blick nach vorn: In der Konjunkturbefragung Frühjahr 2026 zeigt sich ein "Markt der zwei Geschwindigkeiten" zwischen Geschäftsmodellen. 67 Prozent der integrierten Suite-Anbieter rechnen für 2026 mit zweistelligem Wachstum, keiner erwartet Stillstand. Bei Point Solutions sind es 55 Prozent, bei reinen Payroll-Anbietern erwartet jeder Fünfte ein zweistelliges Wachstum, aber auch jeder Fünfte ein Nullwachstum: Die Befragung zeigt eine Zweiteilung des Marktes – auch ein Zeichen der aktuellen Konsolidierungsphase.

HR Tech: Investoren und Konsolidierer prägen den Markt

2025 war zugleich erneut ein starkes Jahr für HR-Tech-M&A: Allein im dritten Quartal zählten Branchenbeobachter mehr als 100 Transaktionen in Europa. Haupttreiber waren Portfolioerweiterungen etablierter Suite-Anbieter (nahezu immer mit Investoren-Unterstützung), der Zugang zu schwer erschließbaren Marktsegmenten sowie Zukäufe von KI-nativen Teams. Innerhalb der Top-25-Liste sorgten gleich mehrere Anbieter für Bewegung. Die Infoniqa Gruppe wuchs dank der Zukäufe BRZ, Perview und Hamburger Software um 42,9 Prozent und geht mit neuer Führung mit SAP-Hintergrund ins Jahr 2026. Auch die Veda Group kehrt unter anderem durch die Zukäufe von Lohnunion und Blink.it, die das Wachstum spürbar beschleunigten, ins Ranking zurück.

HR-Software-Ranking 2025: Neue Anbieter und Verschiebungen in den Top 25

Neu in den Top 25 ist neben Veda gerade auch aufgrund des starken Wachstums Ingentis aus Nürnberg (Spezialist für Organisationsdesign & Analytics, plus 33,3 Prozent), die im August 2025 auch die Mehrheitsübernahme durch die Carlyle Group bekannt gaben. Mit der Humera Group ist eine weitere integrierte "Next-Era"-HR-Suite auf Basis von Dataglobal, Gecosoft, Perbit, Vysoft und Windream neu im Ranking. Dafür verlassen GIP (trotz starkem Wachstum von 17,8 Prozent), GFOS und die VRG Gruppe die Liste. Spannend zu beobachten ist auch der Tausch von P&I und Datev an der zweiten Stelle des Rankings. Bereits seit 2022 beeindruckt P&I mit konstanten organischen Wachstumsraten rund um die 20 Prozent und hat mit den Umsätzen nun das Personalwirtschafts-Geschäft der Datev trotz eines durch die Einführung von Datev Personal gesteigerten Wachstums eingeholt und überholt.

Hintergrund: HR-Umsatz als zentrale Kennzahl für das Ranking Die Umsatzinformationen für die Analyse von Worktech Advisory basieren – wie in den Vorjahren – auf Daten aus Geschäftsberichten, Bilanzveröffentlichungen, Pressemeldungen und Selbstauskünften der Unternehmen. Führende Kennzahl für die Einordnung im Ranking ist erneut der HR-Umsatz in der DACH-Region. Anbieter, die keine Umsatzzahlen für den HR-Bereich veröffentlichen und auch nicht zu Selbstauskünften bereit sind, wurden von Worktech Advisory auf Basis der in den Vorjahren verwendeten Methodik geschätzt. Für Unternehmen mit abweichendem Geschäftsjahr erfolgt eine Hochrechnung auf das Kalenderjahr. Abacus Research, Microsoft, Cornerstone, UKG und Dayforce werden auch 2025 nicht in der Top-25-Liste geführt, da keine ausreichenden Informationen für eine Bewertung vorlagen – obwohl einzelne dieser Anbieter vermutlich über der Aufnahmeschwelle liegen. Die meisten gelisteten Anbieter haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region; gerade im Konzernsegment spielen aber auch internationale Anbieter eine wichtige Rolle, deren lokaler HR-Umsatz vielfach nur über Schätzungen zu ermitteln ist.

Auch Rexx Systems und HR Works erzielen wie in Vorjahren ein primär organisch getriebenes Wachstum von über 15 Prozent und können so ihre Position im Ranking weiter verbessern. Bei Personio wird für 2025 mit einem weiteren Rückgang des prozentualen Wachstums auf circa 21 Prozent gerechnet. Personios Payroll-Lösung zeigt nicht die erhoffte Wachstumskurve. Mit weiteren Entlassungen lag der Fokus Ende 2025 strategisch auf dem Erreichen der Gewinnzone Ende des ersten Quartals 2026.

Venture Capital für HR-Tech: Diese Startups sichern sich Millionen in der DACH-Region

Neben M&A blieb 2025 auch das Venture-Capital-Interesse an jungen DACH-HR-Tech-Anbietern hoch, wenn auch mit kleineren Tickets als in vorherigen Boomjahren. Das mit Abstand größte Einzelticket im weiteren Work-Tech-Umfeld sicherte sich im März die Berliner Plattform Amboss mit 240 Millionen Euro – allerdings für die ärztliche Fort- und Weiterbildung und damit außerhalb des Unternehmens-HR-Markts. Unter den Kernanbietern sammelte das Frontline-Tool Flip im Mai eine auf 28 Millionen US-Dollar aufgestockte Series-A-Runde ein für KI-Funktionen für Deskless Workers. Das Schweizer Workplace-Startup Deskbird holte 23 Millionen US-Dollar Series B, der Compliance-Trainingsanbieter Doinstruct 16,5 Millionen Euro Series A, das Spesen-Startup Circula eine auf 15 Millionen Euro erweiterte Series A und das Zeiterfassungs-Startup Clockin zehn Millionen Euro Series A. Auffällig: Investoren fokussieren sich auf Tools für Frontline- und Deskless-Workforces sowie Workplace-Management.

KI in HR-Software: Neue Preismodelle und KI-Agenten verändern den Markt

Neben der Konsolidierung ist Künstliche Intelligenz der zweite große Umbruchtreiber im Markt – nicht nur in den Produkten, sondern auch in den Geschäftsmodellen der Anbieter selbst. Laut Konjunkturbefragung planen 70 Prozent der Anbieter, ihr dominantes Preismodell in den kommenden 24 Monaten zu verändern: 35 Prozent wollen stärker nutzungsbasiert abrechnen, 30 Prozent planen ihr Pricing um eine separate KI- oder Agenten-Gebühr zu ergänzen. Die größten Veränderungen durch KI-Agenten erwarten die Anbieter in wissens- und kommunikationsintensiven Bereichen wie Recruiting (68 Prozent), Corporate Learning (65 Prozent) und Performance Management (52 Prozent) – deutlich weniger in regulierten Kernprozessen wie Core HR (29 Prozent) oder Employee Benefits (23 Prozent). Auch einzelne DACH-Anbieter positionieren sich hier sichtbar: Die Haufe Group etwa macht wie einige Anbieter KI-Copiloten über Schnittstellen (MCP) für Kundensysteme integrierbar und bindet künftig auch kundenspezifisches Kontextwissen ein.

Internationale HR-Softwareanbieter zwischen Ambition und Akzeptanz

Im Enterprise-Segment bauen internationale Anbieter wie SAP Successfactors, Workday, ADP, Oracle und Dayforce ihre Marktanteile über globale Bestandskunden weiter aus. Workday wuchs 2025 um rund 19 Prozent und dürfte mit "Workday Go", das ab Februar 2026 gezielt im deutschen Mittelstand ausgerollt wird, einen weiteren Wachstumshebel erhalten. Im Mittelstands- und KMU-Segment behaupten sich lokale Anbieter weiterhin gut. Datenschutz und tief integrierte, auf DACH zugeschnittene Prozesse bleiben ihr Wettbewerbsvorteil. Aber auch hier buhlen mit Factorial (gerade im Juni Bekanntgabe einer 150 Millionen US-Dollar-Finanzierungsrunde mit Fokus DACH), Hi Bob, Deel, Tellent und Rippling zahlreiche internationale Anbieter um Kunden im deutschsprachigen Raum.

HR Software: Wachstums-Champions unterhalb der Top 25

Neben dem Ranking lohnt der Blick auf Anbieter, die aufgrund fehlender Umsatzveröffentlichung oder noch zu geringer Größe nicht in der Top-25-Liste stehen, aber mit überdurchschnittlichem Wachstum auf sich aufmerksam machen. An der Spitze liegt dabei Dayforce (Markteintritt in DACH im Jahr 2020) und B-ite Software, das mit knapp 20 Prozent Umsatzwachstum kräftig zulegt und sein Portfolio bewusst über die ursprüngliche Recruiting-Nische hinaus erweitert.

Staffbase, Flip und Beekeeper bearbeiten mit zunehmender Umsatzgröße das an HR angrenzende Themenfeld der Mitarbeiterkommunikation mit Fokus auf Frontline Workers. Zvoove baute sein Workforce-Management-Portfolio 2025 mit mehreren europäischen, aber auch Zukäufen in Deutschland weiter aus. Abacus Research (Wachstum von 11,3 Prozent) als führender Payroll-Anbieter der Schweiz, Guidecom (mit beeindruckendem Gruppenwachstum von über 30 Prozent auf 45 Millionen Euro) und Aconso (mit der jüngst verkündeten Übernahme von Centric), Embrace oder Escriba bleiben Kandidaten für einen künftigen Listenplatz im HR Software Ranking.

Details zum HR-Software-Ranking inkl. Vorjahrestabellen siehe: www.personalmagazin.de/hr-software-ranking

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