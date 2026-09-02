Lohnabrechnung

Großstadt und stark verzweige Schnellstraße
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Marktübersicht Payroll

Wenn die Lohnabrechnung lockt

Die deutsche Lohnbuchhaltung zählt zu den komplexesten weltweit. Da verwundert es kaum, dass sich neben den etablierten Lösungsanbietern bislang nur wenige Newcomer an diesen Prozess gewagt haben. Das könnte sich nun ändern. Denn während vielen Unternehmen die Payroll-Spezialisten ausgehen, nimmt die Komplexität weiter zu. Das verhilft dem Markt zu neuer Attraktivität und ruft neue Anbieter und Investoren auf den Plan.
Patrick Barazzoni
Patrick Barazzoni
Marktgespräch HR Tech

SD Worx: "Wir entwickeln eine neue Payroll für Deutschland"

Wenn Unternehmen mit ihrer HR-Administration überfordert sind, winkt einem belgischen Dienstleistungsunternehmen ein lohnendes Geschäft. SD Worx zählt zu den führenden europäischen Anbietern von Managed-Payroll- und HR-Services. Im Geschäftsjahr 2023 soll der Umsatz erstmals die Milliardengrenze überschreiten. Welche Rolle dabei der deutsche Markt spielt, erzählt Geschäftsführer Patrick Barazzoni im Marktgespräch HR Tech.
Sebastian Theisen Agenda
Sebastian Theisen Agenda
Marktgespräch HR Tech

Agenda: "Wir gehen selbstbewusst in den Verdrängungswettbewerb"

Der mittelständische Softwareanbieter Agenda aus Rosenheim gehört zu den Spezialisten für die Lohn- und Gehaltsabrechnung. Sie gilt als eine der komplexesten Disziplinen im Personalwesen - nur wenige Anbieter wagen sich daran. Doch ein Selbstläufer ist das Geschäft deshalb noch lange nicht. Im Marktgespräch HR Tech erklärt Marketing- und Verkaufschef Sebastian Theisen, wie das Unternehmen sich im Verdrängungswettbewerb behaupten möchte.
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Zum Thema Lohnabrechnung
Schritt-für-Schritt-Anleitung: Lohn- und Gehaltsabrechnung
Lohn- und Gehaltsabrechnung

Das Standardwerk für die fehlerfreie Lohn- und Gehaltsabrechnung! Das Buch zeigt Ihnen in über 50 Beispielrechnungen, wie Sie Löhne, Gehälter und Abgaben richtig berechnen. Damit sparen Sie Zeit und gewinnen Sicherheit. Mit allen Änderungen für das Jahr 2025.

Lohnabrechnung speziell für das Baugewerbe: Baulohn 2024
Baulohn 2025

Die Lohnabrechnung im Baugewerbe gehört zu den umfangreichsten und schwierigsten Lohnabrechnungsarten in Deutschland. Günther H. Krüger stellt die bauspezifischen Besonderheiten für die Lohnabrechnung insbesondere der gewerblichen Arbeitnehmer:innen vor. Grundlage sind dabei die Regelungen des aktuell geltenden Bundesrahmentarifvertrages für die Bauwirtschaft.

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Minijobs und andere geringf... / 2.3 Übergangsbereich von 603,01 EUR bis 2.000 EUR (Midijobs)
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