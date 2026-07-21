Mittelständische Unternehmen

Aktuelles zur Nachhaltigkeitsberichterstattung
Aktuelles zur Nachhaltigkeitsberichterstattung
Nachhaltigkeitsberichterstattung

Nachhaltigkeitsberichterstattung von KMU – Überblick über Informationsbedarfe von Stakeholdern

Eine Pilotgruppe "KMU-Reporting" hat eine Übersicht zu den aktuellen Informationsbedarfen für die Nachhaltigkeitsberichterstattung von KMU vorgelegt. Die Pilotgruppe versucht damit, die Lücke zwischen den regulatorischen Anforderungen, von denen KMU zumeist gar nicht direkt betroffen sind, und den dennoch an die KMU gestellten Informationsbedarfe zu schließen.
Sebastian Theisen Agenda
Sebastian Theisen Agenda
Marktgespräch HR Tech

Agenda: "Wir gehen selbstbewusst in den Verdrängungswettbewerb"

Der mittelständische Softwareanbieter Agenda aus Rosenheim gehört zu den Spezialisten für die Lohn- und Gehaltsabrechnung. Sie gilt als eine der komplexesten Disziplinen im Personalwesen - nur wenige Anbieter wagen sich daran. Doch ein Selbstläufer ist das Geschäft deshalb noch lange nicht. Im Marktgespräch HR Tech erklärt Marketing- und Verkaufschef Sebastian Theisen, wie das Unternehmen sich im Verdrängungswettbewerb behaupten möchte.
Hanno Renner
Hanno Renner
Marktgespräch HR Tech

Personio: "Wir verfügen noch über mehr als die Hälfte unserer Finanzierungen"

Mit einer Unternehmensbewertung von 8,5 Milliarden Dollar zählt Personio inzwischen zu den wertvollsten Startups Deutschlands. Während Kritikern allmählich die Argumente ausgehen, plant Gründer Hanno Renner längst den Börsengang. Wird es das nächste Kapitel einer Erfolgsgeschichte? Oder droht doch noch der Absturz? Im Marktgespräch HR-Tech spricht er über die Strategie und Ziele seines Unternehmens.
So optimieren Sie den Lernvorgang
So optimieren Sie den Lernvorgang
Kolumne E-Learning

Keine digitale Transformation ohne digitales Lernen

Die digitale Transformation fordert Aus- und Weiterbildung. Das ist keine Überschrift von gestern, sondern nach wie vor aktuell, betont Kolumnistin Gudrun Porath. Deshalb sei es nun Zeit, nicht nur darüber nachzudenken, welche Rolle digitale Lerntechnologien dabei spielen könnten, sondern noch mehr Menschen und Unternehmen dafür zu begeistern. Das gilt insbesondere für kleinere und mittlere Unternehmen, die einen deutlichen Nachholbedarf haben.
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Haufe Shop: HR im Mittelstand
HR im MIttelstand

Das Buch liefert eine offene Bestandsaufnahme der Personalarbeit in KMU und zeigt, wie man sie wirklich voranbringt. Es klärt über typische Irrtümer auf, thematisiert Chancen und Herausforderungen und stellt Lösungen für erfolgreiche Veränderungsprozesse vor.
Haufe Shop: Das Ende der Arbeitswelt, wie wir sie kannten
Das Ende der Arbeitswelt, wie wir sie kannten

David Bausch beleuchtet in seinem Buch die fünf zentralen Handlungsfelder der modernen Arbeitswelt und zeigt, wie Unternehmen sich jetzt aufstellen müssen, damit sie zukunftsfähig bleiben. Mit praxisnahen Impulsen, Best Cases und Interviews mit Expertinnen und Experten.
Haufe Shop: Raus aus der Bubble
Raus aus der Bubble

Wir leben in einer Zeit der Polykrisen und Spaltung. Dominique Trott analysiert die Spaltung in Gesellschaft, Politik und Unternehmen und ruft zum Dialog auf. Ihr Buch verbindet Analyse mit praktischen Ansätzen, um Empathie zu fördern, Brücken zu bauen und Demokratie im Alltag zu stärken.
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