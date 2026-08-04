ESG (Environmental Social Governance)

Kreislaufwirtschaft zirkuläres System spirale
Kreislaufwirtschaft zirkuläres System spirale
Nachhaltigkeitscontrolling

Wie wird Nachhaltigkeit wirksam? 3 Maßnahmen für eine integrierte Steuerung

Nachhaltigkeit kann nur wirksam werden, wenn es in der gleichen Logik gesteuert wird wie finanzielle Zielgrößen. Dazu muss Nachhaltigkeit in die „normale“ Unternehmenssteuerung integriert werden. Auf Basis der Chief Sustainability Officer Studie 2026 haben Maren Hartmann und Janina Bremer die aktuelle Situation analysiert und geben 3 Empfehlungen, wie Nachhaltigkeit wirksam wird. 
Klimafolgen_Dürre_trockenes Feld
Klimafolgen_Dürre_trockenes Feld
BRUBEG

ESG im Risikomanagement: Vom bloßen Messwert zum wirksamen Steuerungsimpuls

Finanzinstitute müssen ESG-Risiken systematisch erfassen, bewerten und in die Gesamtbanksteuerung integrieren. Mit dem Inkrafttreten des Bankenrichtlinienumsetzungs- und Bürokratieentlastungsgesetzes (BRUBEG) am 1. April kommen neue Anforderungen hinzu: ESG-Risiken werden von reinen Messwerten zu konkreten Steuerungsimpulsen. Was das in der Praxis bedeutet und welche Rolle dabei ESG-Risikopläne spielen, beschreiben Dr. Clemens Wieck und Klaus Lehrl, Partner bzw. Senior Manager im Bereich Financial Services bei KPMG. 
Risiken in der Lieferkette_Schiff mit Seegang
Risiken in der Lieferkette_Schiff mit Seegang
Zwangsarbeit

EU Forced Labour Regulation: Was die neuen Leitlinien für Unternehmen bedeuten

Der Forced Labour Ban wird konkreter. Die EU veröffentlichte vor kurzem neue Leitlinien und kündigte ein zentrales Meldeportal für 2027 an. Eine geplante Risikodatenbank und Hilfen für KMU zeigen, worauf sich Unternehmen vorbereiten sollten: nachvollziehbare Lieferketten für Rohstoffe, Bauteile und Vorprodukte, belastbare Produktdaten sowie klare Abläufe und Zuständigkeiten bei Behördenanfragen.
Gerichte_Behoerden_Bundesgerichtshof_Eingang
Gerichte_Behoerden_Bundesgerichtshof_Eingang
Compliance und ESG

Whistleblower, Greenwashing und interne Machtstrukturen: Rechtliche Fallstricke für ESG-Verantwortliche

Der Omnibus-Initiative zum Trotz: Die Regulierungsdichte im ESG-Bereich nimmt zu, Verantwortliche stehen immer stärker unter Druck, geltendes Recht korrekt umzusetzen. Bei Verstößen werden sie gegebenenfalls auch persönlich zur Rechenschaft gezogen. Hauptproblem ist, dass die Regelungen in verschiedenen Bereichen angesiedelt sind, und ESG-Verantwortliche für das Sammeln und Weitergeben von Informationen verantwortlich sind. Rechtsanwalt Patrick Späth hat aktuelle Urteile analysiert und gibt Tipps für ein rechtssicheres Verhalten.
Braunkohletagebau
Braunkohletagebau
Ökologischer Fußabdruck

Overshoot Day: Wenn die Welt ökologisch auf Pump lebt

Deutschland hat am 10. Mai 2026 rechnerisch sein ökologisches Jahresbudget aufgebraucht. Der nationale Overshoot Day markiert den Tag, ab dem ein Land ökologisch „auf Pump“ lebt. Sein Pendant, der Earth Overshoot Day, markiert den Tag, an dem die Menschheit mehr Ressourcen verbraucht hat, als der Planet innerhalb eines Jahres regenerieren kann. Hier erfahren Sie alles über das Konzept des Weltüberlastungstags und warum es auch Kritik am Konzept des ökologischen Fußabdrucks gibt.
Biodiversität_Fischschwarm
Biodiversität_Fischschwarm
Unsichtbarer Wasserverbrauch

Darum gehört virtuelles Wasser in die Nachhaltigkeitsstrategie

Vom Rechenzentrum bis zur Kaffeekapsel: Der Großteil des betrieblichen Wasserverbrauchs findet im Verborgenen statt. Für Nachhaltigkeitsverantwortliche wird dieses „virtuelle Wasser“ zu einem strategischen Risikofaktor in der Lieferkette. Der Wasserfußabdruck reicht weit über die Werksgrenzen hinaus und moderne Rechenzentren beeinflussen die Klimabilanz. Eine Übersicht über grünes, blaues und graues Wasser.
Brücke München
Brücke München
Interview Prof. Dr. Ralf Ludwig, CSO LMU München

Brücken bauen: Was der neue Nachhaltigkeits-Chef der LMU plant

Seit November 2025 hat die Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) mit Prof. Dr. Ralf Ludwig ihren ersten Chief Sustainability Officer. Die selbst- und sendungsbewusste LMU zählt zu Europas Top-Unis und belegt regelmäßig Spitzenplätze in akademischen Rankings – bloß in Sachen Nachhaltigkeit hielt sie sich bislang eher zurück. Das soll sich jetzt ändern. 
Arzt sieht an Monitor medizinische Daten an, Netzwerk fuer Medizi
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Nachhaltige Digitalisierung

Blauer Engel für grüne Software: Bedeutung, Praxis und erste Auszeichnungen

Software bestimmt in zunehmendem Maße, wie viel Energie IT-Systeme verbrauchen und welche Hardware-Lebensdauer möglich ist. Das überarbeitete Siegel „Blauer Engel für ressourcen- und energieeffiziente Software“ setzt hier neue Maßstäbe. Für Nachhaltigkeitsprofis entsteht ein strategisch relevantes Steuerungsinstrument zwischen Green-IT, Beschaffung und ESG-Reporting.
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Integration von ESG-Prinzipien: ESG-Leadership
ESG-Leadership

Das Fachbuch bietet fundierte Einblicke und praxisnahe Ansätze zur nachhaltigen Unternehmensführung. Es beleuchtet ganzheitliche ESG-Strategien und digitale Verantwortung als zentrale Faktoren für den langfristigen Unternehmenserfolg.
Nachhaltigkeit umsetzen: Das Sustainability-Toolbook
Das Sustainability-Toolbook

Dieses Buch bietet ein praktisches Vorgehensmodell zur strukturierten und agilen ESG-Umsetzung mit vordefinierten Templates und zeigt, wie Nachhaltigkeit in Abteilungen und Bereichen erfolgreich integriert wird.
Anforderungen korrekt erfüllen: ESG-Reporting umsetzen
ESG-Reporting umsetzen

Das Buch beschreibt die Kriterien für das ESG-Reporting und bewertet mögliche IT-Lösungen, die bei Erfassung, Analyse und Berichterstattung von Nachhaltigkeitskennzahlen effizient unterstützen. So dokumentieren Sie Nachhaltigkeitsleistungen korrekt und erstellen transparente Berichte.
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