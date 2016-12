05.12.2016 | News Dortmund

ULI Germany verleiht Leadership Award 2016

Bild: Urban Land Institute Germany

Das Urban Land Institute (ULI) Germany hat Persönlichkeiten der Immobilienwirtschaft und Stadtentwicklung in vier Kategorien mit dem Leadership Award 2016 ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand am 1. Dezember in Dortmund statt. Gewinner in der Hauptkategorie "Immobilienwirtschaft" ist Christian Ulbrich, Global CEO & Präsident bei JLL.mehr