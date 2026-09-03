Mitarbeiterbindung

Employee Experience
Employee Experience
Haufe Shop

Employee Experience

Employee Experience bzw. EX-Design ist ein wichtiger Hebel für die Zufriedenheit und Motivation von Mitarbeitenden. Die Personalfunktion nimmt dabei eine wichtige Schnittstelle ein. Volker Nürnberg beschreibt die Grundlagen und Methoden von EX-Design und zeigt anhand inspirierender Erfolgsgeschichten, wie sich Unternehmen nicht nur technologisch, sondern vor allem kulturell weiterentwickelt und ihre Haltung gegenüber den Mitarbeiter:innen verändert haben.
Giraffe über den Wolken Wachstum
Giraffe über den Wolken Wachstum
Wissenschaft für Praktiker

Mitarbeiterentwicklung und persönliches Wachs­tum in Organisationen

Mitarbeitergewinnung und -bindung sind Kernthemen für Unternehmen. Dabei sollten Organisationen eine Vorstellung haben, welche Wachstumsbedürfnissen ihre Mitarbeiter haben und wie es um ihre "Mindsets" steht. Diese Bedürfnisse und Einstellungen können auch das Verhalten der Mitarbeiter in der Organisation beeinflussen, also zum Beispiel wie Ziele gewählt und Entwicklungsmöglichkeiten genutzt werden.
Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zum Thema Mitarbeiterbindung
Haufe Shop: Mitarbeiterbindung
Mitarbeiterbindung

Mitarbeiterbindung senkt die betrieblichen Kosten und fördert Wertschöpfung, Flexibilität und Innovationskraft im Unternehmen. Gunther Wolf beschreibt, wie Sie fachliches Know-how und Kompetenzen binden und erklärt den Weg zu einer mitarbeiterzentrierten Erfolgskultur mit zahlreichen Beispielen. 

Die Arbeitgebermarke lebt von innen: Internes Employer Branding
Internes Employer Branding

Fördern Sie gezielt die Bindung und Identifikation Ihrer Mitarbeitenden. Das Buch zeigt, wie Sie eine starke emotionale Verbindung schaffen und sich zukunftssicher aufstellen können.

Haufe Shop: Employee Experience
Employee Experience

Employee Experience bzw. EX-Design ist ein wichtiger Hebel für die Zufriedenheit und Motivation von Mitarbeitenden. Die Personalfunktion nimmt dabei eine wichtige Schnittstelle ein. Volker Nürnberg beschreibt die Grundlagen und Methoden von EX-Design und zeigt anhand inspirierender Erfolgsgeschichten, wie sich Unternehmen nicht nur technologisch, sondern vor allem kulturell weiterentwickelt und ihre Haltung gegenüber den Mitarbeiter:innen verändert haben.

Fachbeiträge & Kommentare
Hybride Arbeitsortmodelle u... / 3 Vorteile hybrider Arbeitsortmodelle
Beitrag
Arbeitgeberbewertungsportale / 3 Chancen und Herausforderungen
Lexikonbeitrag
Warum lohnt es sich, Gesund... / 3 FAQ
Beitrag
Corporate Influencer im Unt... / 2.5 Mitarbeiterbindung
Beitrag
Austrittsinterviews richtig... / 5 Auswertung des Feedbacks und seine Verwertung
Beitrag
Alle anzeigen
Meistgelesene Beiträge
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
825
Geringwertiges Wirtschaftsgut
687
Entgeltumwandlung
445
Schenkung
350
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
343
Nebenkostenabrechnung erstellen: Rechte und Pflichten für Vermieter
335
Reverse Charge Verfahren
317
Eingruppierung TVöD
230
Kurzfristige Beschäftigung
223
Doppelte Haushaltsführung
220
Verwandte Themen
Mitarbeiterzufriedenheit Mitarbeiterführung Employer Branding Mitarbeiterbenefits Unternehmenskultur Mitarbeitermotivation Onboarding Kündigung HR-Software Homeoffice Weiterbildung Personalentwicklung Vergütung Gehalt Work Life Balance Personalarbeit Mitarbeiterbefragung Fachkräfte Fachkräftemangel Betriebliches Gesundheitsmanagement Studie Digitalisierung Beteiligung Performance-Management ESG (Environmental Social Governance) Organisationsentwicklung Virtuelle Zusammenarbeit Arbeitsrecht Award bAV (Betriebliche Altersversorgung)