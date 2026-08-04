Betriebliche Gesundheitsförderung

Frau trägt etwas an einem Konferenztisch mit 6 Personen vor
Frau trägt etwas an einem Konferenztisch mit 6 Personen vor
Betriebliche Gesundheitsförderung

Hürden der Teilnahme: Warum Beschäftigte BGF-Angebote meiden

Warum zeigen viele Beschäftigte so wenig Interesse an Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF)? Fehlende Aufklärung, Vorurteile und organisatorische Hürden spielen eine zentrale Rolle. Auch die Haltung von Führungskräften und eine unzureichende Kommunikation im Betrieb tragen dazu bei. Doch mit flexiblen Angeboten, klarer Information und gelebter Vorbildfunktion können Unternehmen die Akzeptanz und Wirksamkeit von BGF-Maßnahmen deutlich steigern.
Vielfältiges Team
Vielfältiges Team
Iga-Studie

Wie wichtig ist der Arbeits- und Gesundheitsschutz für die Arbeitgeberattraktivität?

Steigert ein ganzheitlicher, systematischer und qualitativer Arbeits- und Gesundheitsschutz die Attraktivität eines Unternehmens in der Wahrnehmung von Beschäftigten? Das Ergebnis einer Studie der iga: Die bloße Existenz einer BGF und von Arbeitsschutzmaßnahmen reicht nicht aus. Den Arbeitnehmern ist vor allem die Umsetzungsqualität sowie die Kohärenz und Stimmigkeit der Maßnahmen wichtig.
Mann liegt am Boden mit Herzinfarkt
Mann liegt am Boden mit Herzinfarkt
Herzstillstand

Defibrillatoren können Leben retten, aber Betriebe müssen keine haben

Der plötzliche Herztod gilt in allen Industrieländern als Todesursache Nummer eins. In Deutschland sterben jährlich über 60.000 Menschen daran, in vielen Fällen an ihrem Arbeitsplatz. Durch den sofortigen Einsatz von „Automatisierten externen Defibrillatoren“ (AED) im Rahmen der Ersten Hilfe steigen die Überlebenschancen deutlich. Unternehmen sind gesetzlich nicht verpflichtet, diese Geräte anzuschaffen, sollten aber trotzdem ein paar Punkte beachten.
Bewegung in der Natur
Bewegung in der Natur
Gesundheit am Arbeitsplatz

Frühjahrsmüdigkeit am Arbeitsplatz: Mit gezielten BGM-Maßnahmen fit und leistungsfähig bleiben

Länger werdende Tage und steigende Temperaturen sind die ersten Anzeichen für den lang ersehnten Frühlingsbeginn. Obwohl die Natur draußen zum Leben erwacht und zum aktiv werden einlädt, fühlen sich viele Beschäftigte in dieser Zeit ausgelaugt und antriebslos – die sog. Frühjahrsmüdigkeit. Durch gezielte BGM-Maßnahmen können Unternehmen die Leistungsfähigkeit ihrer Beschäftigten erhalten.
Mann joggt mit Fitnessuhr
Mann joggt mit Fitnessuhr
Digitales BGM

Digitale Gesundheitsförderung: Schlüssel zur Mitarbeitergesundheit in der modernen Arbeitswelt

In einer Arbeitswelt, die zunehmend von Digitalisierung und Flexibilisierung geprägt ist, wird das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) vor neue Herausforderungen gestellt. Dabei zeigt sich, dass digitale Lösungen nicht nur innovative Ansätze bieten, sondern auch Potenziale zur Förderung von Mitarbeitergesundheit und -zufriedenheit entfalten können. Dennoch bringen diese Technologien trotz ihrer Attraktivität auch Herausforderungen mit sich.
Laptop
Laptop
Mobile digitale Arbeitsgeräte

Smartwatch & Co: Gesundheitshelfer mit kleinen Gesundheitsrisiken

Ob Smartwatch, Apple Watch oder Fitnesstracker – Wearables werden zunehmend zur persönlichen Gesundheitsüberwachung eingesetzt. Rund um die Uhr können ihre Träger mit ihnen Gesundheit und Fitness messen. Einige kleinere Gefährdungen gibt es bei ihnen allerdings auch zu beachten. Insgesamt aber überwiegen die Vorteile deutlich und deshalb werden sie auch zunehmend im betrieblichen Gesundheitsschutz eingesetzt.
Nordic Walking
Nordic Walking
BFH

Keine Steuerfreiheit von Unterkunfts- und Verpflegungsleistungen nach § 3 Nr. 34 EStG

Zur Mitarbeiterbindung und zur Mitarbeitergewinnung spielen arbeitgeberseitig gewährte Benefits eine bedeutsame Rolle. Steuerfreie und folglich auch beitragsfreie Benefits lässt der Gesetzgeber auch für Gesundheitsförderungsleistungen nach Maßgabe von § 3 Nr. 34 EStG zu. Nicht in diese Steuerfreiheit einzubeziehen sind allerdings im Zusammenhang mit der Mitarbeitergesundheitsleistung anfallende Nebenkosten wie z.B. eine unentgeltliche Gestellung von Unterkunft und Verpflegung.
Betriebliche Gesundheitsförderung
Betriebliche Gesundheitsförderung
Gesunde Ernährung im Betrieb

Ernährung im Betrieb – hier sind Beschäftigte und Unternehmen gefragt!

Unternehmen eröffnen sich im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements ein vielversprechendes Potenzial, das Ernährungs- und Gesundheitsverhalten ihrer Beschäftigten nachhaltig positiv zu beeinflussen. Gerade betriebliche Ernährungsinterventionen sind eine „win-win-Situation“ für Mitarbeitende und Unternehmen. Im GKV „Leitfaden Prävention“ sind Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung im Bereich Ernährung aufgeführt, die von den Krankenkassen gefördert werden. Welche Vorteile eine gesunde Ernährung im Betrieb mit sich bringt, erfahren Sie im Folgenden.
Junge Frau mit Rückenproblemen am Arbeitsplatz
Junge Frau mit Rückenproblemen am Arbeitsplatz
Mitarbeitergesundheit

Strategien für ein BGM in Krisenzeiten

Die Gesundheitsprobleme der Beschäftigten haben sich verschärft. Das zeigen die Reports der Krankenkassen 2022. Die Lebenserwartung ist durch die Pandemie gesunken, zu psychischen wie körperlichen Problemen kommen kriegsbedingte und wirtschaftliche Ängste und Sorgen. Viele BGM-Maßnahmen wurden infolge der Pandemie zurückgestellt – nun ist der Handlungsdruck immens. Drei Gesundheitsexperten erläutern die notwendigen Strategien zur Erhaltung der Beschäftigtengesundheit.

Strategien für ein BGM in Krisenzeiten
Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Meistgelesene Beiträge
Geringwertiges Wirtschaftsgut
989
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
901
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
636
Reverse Charge Verfahren
369
Doppelte Haushaltsführung
253
Kurzfristige Beschäftigung
246
Festsetzungsverjährung
244
Eingruppierung TVöD
200
Verdeckte Gewinnausschüttung (vGA)
172
Unentgeltliche Wertabgabe
164
Verwandte Themen
Betriebliches Gesundheitsmanagement Gesundheit Psychische Belastung Gesundheitsförderung Arbeitsschutz Unternehmenskultur Mitarbeiterbindung Mitarbeiterbenefits Work Life Balance Mitarbeiterzufriedenheit Psychische Erkrankung Homeoffice Lohnsteuer Büroarbeitsplatz Mitarbeitermotivation Steuerfreiheit Prävention Ergonomie Mitarbeiterführung Stressmanagement Mittelständische Unternehmen Fachkräftemangel Umsatzsteuer Mobiles Arbeiten Gefährdungsbeurteilung BAuA Sozialversicherung Betriebliche Krankenversicherung Weiterbildung Personalentwicklung