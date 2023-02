Mit ganzheitlicher Unternehmensführung Beschäftigte binden

Ganzheitliche Unternehmensführung ist der effizienteste Weg, nachhaltig zu wachsen. Unternehmen, die für die Gesellschaft, die Umwelt und insbesondere für die eigenen Mitarbeitenden Verantwortung übernehmen wollen, sollten das auch bei der Ausgestaltung ihrer Benefits berücksichtigen.

Mit einer ganzheitlichen Unternehmensführung schaffen Sie es, die Bedürfnisse aller Parteien miteinander in Einklang zu bringen und gemeinsam zu wachsen, sodass jeder davon profitiert. Aber woraus besteht eine ganzheitliche Unternehmensführung? Und wie setzen Sie diese in die Tat um?

Ganzheitliches Wachstum unter Einbezug aller Bedürfnisse

Als Arbeitgeber wollen Sie den Fortschritt und Ihre Geschäftsziele erreichen. Parallel dazu möchten Ihre Mitarbeitenden für ein Unternehmen arbeiten, hinter dem sie stehen können. Und Ihre Kunden wünschen sich ein qualitativ hochwertiges Produkt. Vor allem zwei Wünsche sind allen gemein: Die Sehnsucht nach Wertschätzung und Respekt sowie das Bedürfnis nach einem langfristig bewohnbaren Planeten.

Die Wünsche von Unternehmen, Mitarbeitenden und Kunden sind miteinander verzahnt. Bemühen Sie sich zum Beispiel um Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sind diese motiviert, arbeiten effizienter und tragen mehr zum Fortschritt des Unternehmens bei. Gleichzeitig zeigen sie mehr Begeisterung bei der Arbeit, was sich im Umgang mit Kunden auszahlt, die von einem freundlichen Service profitieren und somit dem Unternehmen treu bleiben. Treue Kunden wiederum helfen Ihnen, Ihre Geschäftsziele zu erreichen.

Versuchen Sie als Unternehmen, umweltschonender zu wirtschaften, ist das nicht nur ein direkter Beitrag an die Gesellschaft, sondern auch für Sie als Unternehmen zielfördernd. Denn Arbeitskräfte legen immer mehr Wert darauf, in einem nachhaltig agierenden Unternehmen zu arbeiten. Ihr Konzept zu hinterfragen und Änderungen vorzunehmen, ist möglicherweise zunächst mit einem hohen Aufwand verbunden, doch am Ende gibt es nur Gewinner, wenn Sie nicht nur für Ihr Unternehmen, sondern auch für Ihre Mitarbeitenden, die Gesellschaft und die Umwelt Verantwortung übernehmen.

Wohlbefinden und Zufriedenheit der Mitarbeitenden im Fokus

Zur ganzheitlichen Unternehmensführung zählt insbesondere ein positives Betriebsklima. Es gilt, ein Wohlfühlambiente zu schaffen - etwa durch Begegnungsräume oder gemeinsame Mittagessen, durch regelmäßige Meetings oder Firmenevents. Das sorgt für ein Zusammengehörigkeitsgefühl und gibt Mitarbeitenden auch die Gelegenheit, Dinge zu äußern, die ihnen auf dem Herzen liegen.

Eine faire Bezahlung Ihrer Mitarbeitenden ist ebenfalls unerlässlich - durch ein festes Gehalt oder ergänzt durch zusätzliche Benefits. Achten Sie auch darauf, dass die Beschäftigten eine gewisse Flexibilität behalten und Vertrauen erfahren - sei es durch flexible Arbeitszeiten und das Arbeiten im Homeoffice oder durch Ermutigungen und Mitspracherecht in kreativen und strategischen Prozessen. Das Gefühl, mitzugestalten und ein wichtiger Teil des Ganzen zu sein, motiviert und trägt zur Identifikation mit Ihrem Unternehmen bei.

Als ganzheitlich geführtes Unternehmen sollten Sie auch die Gesundheit Ihrer Mitarbeitenden im Auge behalten, denn gesunde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind motivierter und leistungsfähiger. Stimmt die Work-Life-Balance und bleibt noch Zeit für Bewegung? Vielleicht lässt sich eine regelmäßige gemeinsame Sporteinheit im Büro organisieren. Gibt es eine Duschmöglichkeit im Büro für die Laufrunde in der Mittagspause? Sie können sich an den Kosten für ein Fitnesscenter beteiligen, Ihre Mitarbeitenden ermutigen, zwischendurch eine Pause einzulegen und Möglichkeiten für einen kurzen Powernap im Büro schaffen. Denkbar sind auch Mitarbeiterworkshops zum Thema Gesundheit, die im Büro oder online stattfinden können, um dem Team bewusst zu machen, wie wichtig ein gesunder Körper ist und was jeder selbst dazu beitragen kann.

Verantwortung für eine nachhaltige Produktion

Ein weiterer Aspekt der ganzheitlichen Unternehmensführung ist das Engagement für mehr Nachhaltigkeit, also Ressourcen zu schonen und die Umwelt zu schützen - beispielsweise durch den Umstieg auf klimafreundliche Energie, die Reduktion von Verpackungsmaterial oder die Einführung eines Pfandsystems. Weitere denkbare Möglichkeiten sind, gebrauchte Artikel wieder zurückzunehmen, allenfalls zu reparieren und als Second-Hand-Alternativen zu verkaufen, anstatt stets von neuen Ressourcen zu zehren. Außerdem lohnt es sich, die Zutaten und Materialien Ihrer Produkte zu hinterfragen. Gibt es biologische, regionale, pflanzliche oder fair gehandelte Alternativen? Alles, was Ihr Produkt umweltfreundlicher macht, ist ein Beitrag an die Gesellschaft.

Sind Sie ein Vorbild für Ihre Mitarbeitenden, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass diese zum Nachdenken über den eigenen Konsum angeregt werden und stolz sind, für Ihr Unternehmen zu arbeiten. Denn klimafreundliche Produkte anbieten zu können, gibt vielen eine Sinnhaftigkeit in ihrer Arbeit.

Kundenbindung als Teil der ganzheitlichen Unternehmensführung

Ganzheitliche Unternehmensführung bedeutet nicht zuletzt, Ihre Kunden zufriedenzustellen und an sich zu binden. Glückliche Kunden bleiben Ihnen treu, vertrauen Ihnen und sind nachsichtiger, sollte einmal nicht alles perfekt laufen. Die Gewinnung neuer Kunden erfordert einen viel höheren Aufwand, als bestehende Kunden nachhaltig an Sie zu binden. Außerdem empfehlen zufriedene Kunden Sie weiter und sorgen für einen passiven Zufluss an Neukunden. Doch wie gelingt es Ihnen, Ihre bestehende Kundschaft erfolgreich zu halten?

Wichtig ist vor allem eine transparente Kommunikation über Vertrags-, Produkt- oder Preisänderungen. Plötzliche Änderungen ohne vorherige Kommunikation können das Vertrauen schädigen - doch genau auf das Vertrauen Ihrer Kunden sind Sie angewiesen. Auch ein guter und freundlicher Kundenservice ist von enormer Bedeutung. Eine schnelle Rückerstattung beim Warenumtausch beispielsweise sorgt bei Kunden für ein Sicherheitsgefühl. Elementar ist auch, Produkte anzubieten, die qualitativ hochwertig sind und stetig verbessert werden. Nicht nur die Möglichkeit, Kritik zu äußern, sondern auch eine angemessene, respektvolle Reaktion auf das Kundenfeedback ist wichtig. Verbraucher wünschen sich, dass ihre Anregungen ernst genommen und berücksichtigt werden. Und zufriedene Kunden sorgen wiederum für mehr Mitarbeitermotivation.

Die bewusste Verbindung der verschiedenen sozialen, unternehmerischen, gesellschaftlichen und umweltpolitischen Interessen auf den einzelnen Ebenen wie Produktion, Kundenservice und Personalwesen macht also die ganzheitliche Unternehmensführung aus. Mit welchen Maßnahmen Sie Ihre Mitarbeitenden motivieren und an Ihr Unternehmen binden können, erfahren Sie im zweiten Teil dieser Themenserie.