Bild: Pexels/Diva Plavalaguna Mehr als die Pizzaparty: Ein beliebter Benefit ist der Essenszuschuss - ganz klassisch über eine Betriebskantine oder aber über Restaurantgutscheine oder Guthabenkarten.

Welche Benefits gibt es, was passt zu Ihrem Unternehmen und wie lassen sich diese am besten umsetzen? Unser Überblick zeigt die wichtigsten Benefits, erklärt ihre Besonderheiten und zeigt, auf was Arbeitgeber achten sollten.