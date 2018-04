23.04.2018 | News Unternehmen

Aareal Bank kooperiert mit Startup Plug and Play

Die Aareal Bank Gruppe ist eine Partnerschaft mit der US-Startup-Plattform Plug and Play eingegangen. Im Rahmen der Kooperation ist das Institut Gründungsmitglied der gemeinsam von Plug and Play und dem Frankfurter Startup-Accelerator TechQuartier neu gegründeten Innovationsplattform "Fintech Europe" in Frankfurt am Main.