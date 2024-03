Mit Schrottimmobilien wird häufig Schindluder getrieben: Unseriöse Geschäftsleute ersteigern die Gebäude und vermieten sie zu Höchstpreisen, ohne je den kompletten Kaufpreis zu bezahlen. Eine Gesetzesänderung soll das zukünftig unterbinden. Der Deutsche Städtetag fordert zusätzliche Unterstützung.

Das Bundeskabinett hat gegen Schrottimmobilien-Spekulationen einen Gesetzentwurf beschlossen, der die rechtlichen Grundlagen für Zwangsversteigerungen neu regelt. Der Bundestag muss noch zustimmen.

Das "Schrottimmobilien-Missbrauchsbekämpfungsgesetz" soll zukünftig eine Geschäftspraktik unterbinden, die aktuell in Städten mit hoher Zuwanderung und vielen Wohnungssuchenden floriert. Bieter ersteigern Problemhäuser und quartieren dort unter oftmals desolaten Bedingungen und zu Höchstpreisen zum Beispiel Saisonarbeiter oder ärmste Bevölkerungsschichten ein. Dafür leisten sie nur die rechtlich vorgesehene Anzahlung. Das Problem: Aktuell dürfen die Eigentümer die Immobilie sofort in Besitz nehmen und nutzen – ohne den vollen Kaufpreis zu bezahlen. In der Regel kommt es dann nach einiger Zeit zur nächsten Zwangsversteigerung.

Teufelskreise bei Schrottimmobilien-Spekulationen unterbinden

Um derartige Teufelskreise zu unterbinden, sollen Städte und Gemeinden durch die Gesetzesänderung das Recht bekommen, einen Antrag auf gerichtliche Verwaltung der Immobilie zu stellen – so lange, bis das Objekt vollständig bezahlt ist. Erst dann hätte der Erwerber den kompletten Zugriff auf das Gebäude. Geregelt wird dies im neuen Paragraph 94a Zwangsversteigerungsgesetz. Die Regelung werde nur Extremfälle betreffen, erklärt Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD). Das neue Gesetz sei daher "angemessen und effektiv", so Geywitz: "Wir zeigen damit ganz klar: Leerstand und sanierungsbedürftige Gebäude, in denen Menschen wohnen, sind kein Spekulationsgegenstand."

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) teilt mit: "Mit Schrottimmobilien wird in vielen Kommunen ein böses Spiel getrieben – insbesondere dort, wo die wirtschaftlichen Verhältnisse schwierig sind." Die Zeit zwischen dem ersten Zuschlag und dem neuen Versteigerungstermin sei zumeist lang genug, um aus der unredlichen Ersteigerung erhebliche Gewinne zu ziehen, so das Ministerium.

Deutscher Städtetag fordert zusätzlich ein Vorkaufsrecht für Kommunen

Der Deutsche Städtetag findet es gut, ein Instrument gegen die Spekulation mit Schrottimmobilien an die Hand zu bekommen. Die Bieter hätten von vorneherein nicht die Absicht, die Immobilien instand zu setzen, sondern die Häuser würden "weiter heruntergewirtschaftet", sagt Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages. Die geplanten Veränderungen seien "ein Meilenstein, für den wir uns lange eingesetzt haben". Um das Problem grundlegend zu unterbinden, sei jedoch zusätzlich ein kommunales Vorkaufsrecht bei Zwangsversteigerungen sinnvoll, so Dedy. "So könnten die Städte den Verkauf der heruntergekommenen Immobilien und ihre Vermietung zu Mondpreisen schon während der Versteigerung unterbinden und die Häuser und Grundstücke zum Verkehrswert erwerben."

Unterstützungsprogramme von Bund und Ländern

Um Städte und Gemeinden beim Umgang mit Schrottimmobilien zu unterstützen, helfe das Bundesbauministerium mit investiven Mitteln der Städtebauförderung, erklärt Klara Geywitz. Damit könnten verwahrloste, aber städtebaulich bedeutsame Gebäude saniert werden. Auch ein vorangehender Ankauf könne gefördert werden, etwa im "Modellvorhaben Problemimmobilien" des Landes NRW.





