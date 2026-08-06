Aufstockung und Sanierung statt Abriss Neues Leben für ein Wohnhochhaus, das keiner mehr wollte

Neun Stockwerke, marode Substanz, schlechter Ruf – das Hochhaus am Sterntalerweg in Lübeck-Moisling hatte wenig für sich. Heute ist es preisgekrönt und vollvermietet. Was dazwischen liegt, ist eine Geschichte über Mut, gute Architektur und die Kraft, einen ganzen Stadtteil neu zu denken.