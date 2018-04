23.04.2018 | News Projekt

Freiburg: 148 neue Wohnungen entstehen in St. Georgen und Weingarten-West

Bild: mbpk Architekten

Die Freiburger Stadtbau GmbH (FSB) hat mit dem Bau zweier Wohnprojekte in den Stadtteilen St. Georgen und Weingarten-West begonnen. In St. Georgen entsteht neben 68 Miet- und Eigentumswohnungen ein Feuerwehrhaus für die Freiwillige Feuerwehr. In Weingarten-West werden 80 neue Wohnungen errichtet.mehr