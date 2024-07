Bild: Getty Images Eine Anpassung an den Klimawandel ist auch in dicht bebauten Städten nötig: Eine grüne Architektur ist ein Weg (Symbolbild)

Das Klimaanpassungsgesetz (KAnG) ist am 1.7.2024 in Kraft getreten. Die Bundesregierung muss eine Strategie mit messbaren Zielen vorweisen – auch Gebäude müssen berücksichtigt werden. Was heißt das für die Wohnungswirtschaft?