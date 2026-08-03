Gebäude

Bauplanung Bauplan Lineal Bleistift
Bauplanung Bauplan Lineal Bleistift
KI-Assistenten

KI im Bauwesen und ihre Folgen für den Arbeitsschutz

KI in Form von sogenannten KI-Assistenten wird zunehmend in der Bauplanung von Gebäuden eingesetzt. Sie dienen unter anderem der Identifizierung von potenziellen Sicherheitsmängeln in den Bauplänen. Ihre Anwendung bedeutet nicht nur eine Revolution für die Planungs- und Bauumsetzungspraxis von Architekten, Ingenieuren und Bauherren, sondern auch eine fundamentale Neuausrichtung der Sicherheitsstrategien der Unternehmen.
DW Die Wohnungswirtschaft 9/2025
DW Die Wohnungswirtschaft 9/2025
Die Wohnungswirtschaft Ausgabe 09/2.025

Möglichkeiten der technischen Gebäudeoptimierung

Geht es darum, die Klimaziele im Gebäudebestand zu erreichen, spielt die Ertüchtigung der Gebäudehülle eine immer geringere Rolle. Die Optimierung der Anlagentechnik zur Steigerung der Energieeffizienz, ihr Monitoring und ihre Steuerung mittels intelligenter Systeme, stehen weit oben auf der Agenda. Die Möglichkeiten dabei sind vielfältig. Anstöße und Beispiele.
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Haufe Shop: Gebäudeenergiegesetz für Immobilieneigentümer und Vermieter
Gebäudeenergiegesetz für Immobilieneigentümer und Vermieter

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) regelt die energetischen Standards für Gebäude in Deutschland. Das Buch erläutert Vermieter:innen und Eigentümer:innen die Anforderungen für Neubau und Bestand, informiert über Pflichten und Rechtsfolgen und stellt mögliche Förderprogramme vor.
Haufe Shop: Wärmeplanung und Heizungstausch
Wärmeplanung und Heizungstausch

Dieses Buch bietet einen kompakten Fahrplan zum richtigen Vorgehen beim Heizungstausch. Es unterstützt Sie bei Ihrer individuellen Investitionsentscheidung zu Ihrer Wärmeplanung und erläutert alles Wissenswerte über die Regelungen des GEG und BEG.
Fachbeiträge & Kommentare
Frotscher/Geurts, EStG § 11... / 1.3 Systematische Zusammenhänge und Konkurrenzfragen
Kommentar
Frotscher/Geurts, EStG § 11... / 2.1 Begünstigtes Objekt und begünstigter Erhaltungsaufwand
Kommentar
Frotscher/Geurts, EStG § 11... / 3.1 Schutzobjekt: Gebäudegruppe und Gesamtanlage
Kommentar
Frotscher/Geurts, EStG § 11... / 3.2 Begünstigter Aufwand: Erhaltung des äußeren Erscheinungsbilds
Kommentar
Frotscher/Geurts, EStG § 11... / 4.3 Restabzug und einheitlicher Verteilungszeitraum
Kommentar
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