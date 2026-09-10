Steuerermäßigung

Geldscheine Abakus
Geldscheine Abakus
Praxis-Tipp (Aktualisierung)

Zurechnung der Riester-Zulagen vor oder nach Abzug der Steuerermäßigung?

In der Praxis wird die tarifliche Einkommensteuer zunächst um die Steuerermäßigungen nach § 35a EStG reduziert. Ist eine Riester-Zulage - bei erfolgreicher Günstigerprüfung - hinzuzurechnen, erfolgt dies erst im nächsten Schritt. Die Hinzurechnung kann bei einer Reduzierung durch die Steuerermäßigung bis auf 0 EUR wieder zu einer festzusetzenden Einkommensteuer führen, obwohl ggf. noch Abzugsvolumen vorhanden ist. 
Männer bei Arbeit auf Baustelle
Männer bei Arbeit auf Baustelle
Einkommensteuer-Erklärung

Steuerermäßigung bei öffentlich-rechtlich erbrachten Handwerkerleistungen

Fast jeder kann bei der Steuererklärung vom Steuerbonus für haushaltsnahe Hilfen und Handwerkerleistungen profitieren. Das besondere Plus: Im Steuerbescheid zieht das Finanzamt die Ermäßigung direkt von Ihrer Einkommensteuer ab. Allerdings sind nur Leistungen begünstigt, die sich rund um Ihren Haushalt abspielen. Ob Beiträge für Erschließung oder Straßenausbau auch dazu gehören, beschäftigt aktuell wieder die Finanzgerichte.
Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Fachbeiträge & Kommentare
Riester-Rente / 8.3 Günstigerprüfung
Beitrag
Riester-Rente / 8.4 Sonderausgabenabzug bei Ehegatten/Lebenspartnern
Beitrag
Riester-Rente / 10.4.1 Sparverträge
Beitrag
Riester-Rente / 11.3.2 Nicht geförderte Beiträge
Beitrag
Riester-Rente / 8.5 Nachträgliche Überprüfung
Beitrag
Alle anzeigen
Meistgelesene Beiträge
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
825
Geringwertiges Wirtschaftsgut
687
Entgeltumwandlung
445
Schenkung
350
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
343
Nebenkostenabrechnung erstellen: Rechte und Pflichten für Vermieter
335
Reverse Charge Verfahren
317
Eingruppierung TVöD
230
Kurzfristige Beschäftigung
223
Doppelte Haushaltsführung
220
Verwandte Themen
Einkommensteuer Haushaltsnahe Handwerkerleistung Handwerkerleistung Haushaltsnahe Dienstleistungen Arbeitnehmerbesteuerung Abfindung Gewerbesteuer Erbschaftsteuer Riester-Rente Sonderausgaben Einmalzahlung Altersvorsorge Veräußerungsgewinn Energieeffizienz Steuertipps der Woche Nachhaltigkeit Gebäude Gewerbliche Einkünfte Gewerbebetrieb Pflege Sanierung Schadensersatz Steuerbescheid Kurzarbeitergeld Mitunternehmerschaft Pflegeheim Heizung Vergütung Überstunden EuGH