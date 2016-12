05.08.2015 | News Tarifkonflikt

Einigung im Tarifkonflikt der Seenschifffahrt

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Ausgerechnet am ersten Tag der bayerischen Schulferien blieben die Linienschiffe der weiß-blauen Flotte an Königssee und Tegernsee in ihren Bootshäusern. Hintergrund ist ein Tarifkonflikt. Der Warnstreik scheint Wirkung zu zeigen: Es gibt eine vorläufige Einigung.mehr