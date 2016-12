Steuersatz

23.10.2013 | News BFH Pressemitteilung

Zimmervermietung an Prostituierte

Bild: Haufe Online Redaktion

Wer in einem Eroscenter Zimmer an Prostituierte entgeltlich überlässt, vermietet keine "Wohn- und Schlafräume zur kurzfristigen Beherbergung" (sog. Hotelsteuer) und muss seine Leistungen deshalb dem Regelsteuersatz unterwerfen. So entschied der BFH.mehr