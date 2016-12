14.11.2016 | News FG Pressemitteilung

Attac Trägerverein e.V war in den Jahren 2010 bis 2012 gemeinnützig

Bild: Haufe Online Redaktion

In dem Finanzrechtsstreit um die Aberkennung der Gemeinnützigkeit des Attac Trägervereins e.V. durch das Finanzamt Frankfurt am Main III hat das Hessische FG geurteilt, dass der Attac Trägerverein e.V. in den Streitjahren 2010 bis 2012 als gemeinnützig im Sinne der Abgabenordnung anzuerkennen ist.mehr