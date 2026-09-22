Schüler

Schule_Klassenraum_Unterricht_Innenansicht
Schule_Klassenraum_Unterricht_Innenansicht
Gesundheit von Lehrern

DGUV-Information zu gesunden Schulen: Belastungsmanagement in schwierigen Zeiten

Die im September 2026 veröffentlichten Ergebnisse der PISA-2025-Studie machen erneut deutlich, vor welchen großen Herausforderungen das deutsche Bildungssystem steht. Diese betreffen auch die Rahmenbedingungen, unter denen Schulen und Lehrkräfte arbeiten. Die DGUV Information 202-096 „Gelingensbedingungen für die Entwicklung guter gesunder Schulen“ ist hierfür immer noch ein bewährter Leitfaden.
Erste Hilfe Schrank
Erste Hilfe Schrank
Haftung für einfache Fahrlässigkeit

BGH betont die Amtspflicht der Lehrer, Schülern fachgerecht Erste Hilfe zu leisten

Für Lehrer besteht die Amtspflicht, ihren Schülern Erste Hilfe zu leisten. Nach zweimaligem Unterliegen in den Vorinstanzen erzielte ein Schüler beim BGH nun einen Teilerfolg. Er hatte nach einem inzwischen über 6 Jahre zurückliegenden Unfall im Sportunterricht eine schwere, irreversible Hirnschädigung erlitten und wegen unzureichender Erste-Hilfe-Maßnahmen der Lehrer das Land Hessen auf Schadensersatz verklagt.
Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Fachbeiträge & Kommentare
Frotscher/Geurts, EStG § 18... / 3.2.2 Einzelfälle
Kommentar
Frotscher/Geurts, EStG § 18... / 4.1.2 Einzelfälle
Kommentar
Literaturauswertung zum HGB / 2.116 Währungsumrechnung
Beitrag
Literaturauswertung zum HGB / 2.18 Bilanzanalyse
Beitrag
Literaturauswertung zum HGB / 2.64 Kapitalflussrechnung
Beitrag
Alle anzeigen
Meistgelesene Beiträge
Geringwertiges Wirtschaftsgut
804
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
637
Entgeltumwandlung
431
Nebenkostenabrechnung erstellen: Rechte und Pflichten für Vermieter
357
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
314
Schenkung
311
Reverse Charge Verfahren
306
Doppelte Haushaltsführung
236
Eingruppierung TVöD
198
Kurzfristige Beschäftigung
188
Verwandte Themen
Coronavirus Urteil Student Ferienjob Lehrer Kurzfristige Beschäftigung Minijob Lohnsteuer Geringfügig entlohnte Beschäftigung Arbeitsrecht Jugendschutz Kind Impfung Ausbildung Umsatzsteuer Gesetzliche Unfallversicherung Berufsgenossenschaft Entgelt Unfallversicherung Einkommensteuer Abgabenordnung Sonderausgaben Sozialrecht Arbeitsunfall Umsatzsteuerbefreiung Spende Gerichtsstand Rechtsanwalt Sorgerecht Gesundheit