23.04.2013 | News Berlin

Lehrer streiken und fordern Lohnausgleich

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Ausgerechnet am Tag von Abiturprüfungen treten angestellte Lehrer in Berlin heute, am Dienstag, 23.4., in den Ausstand. Rund 8.000 der etwa 28.000 Lehrer in Berlin sind zum Warnstreik aufgerufen.