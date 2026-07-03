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Arbeitsrecht

Haengeregister: Bewerbungen, Arbeitszeugnisse, Arbeitsvertraege,
Bild: MEV-Verlag, Germany

Das Arbeitsrecht ist ein komplexes Rechtsgebiet. Unternehmer können hier leicht Fehler begehen, die sehr teuer werden können. Deshalb ist es empfehlenswert, die Grundlagen des Arbeitsrechts zu verstehen.

Das Arbeitsrecht regelt die Beziehungen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Die Basis des Arbeitsrechts ist der Arbeitsvertrag, der in ein System aus Betriebsvereinbarungen, Tarifverträgen oder EU-Verordnungen eingebettet ist. Vor diesem Hintergrund legt der Arbeitsvertrag alle wichtigen Vereinbarungen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber fest. Darüber hinaus hält das Arbeitsrecht einige Reaktionsmöglichkeiten bereit, um den Unmut des Arbeitgebers mit seinem Mitarbeiter zum Ausdruck zu bringen - von der Ermahnung über die Abmahnung bis zur Kündigung.

Barista Café Studentenjob
Barista Café Studentenjob

Ferienjobber

Die Sommerferien stehen vor der Tür. Ferienjobber entlasten in vielen Unternehmen die festangestellten Mitarbeitenden – und können auch bei der Suche nach Auszubildenden helfen. Worauf dabei in der Sozialversicherung, im Lohnsteuerrecht und Arbeitsrecht zu achten ist, lesen Sie hier.

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Risiken in der Lieferkette_Schiff mit Seegang
Risiken in der Lieferkette_Schiff mit Seegang
Zwangsarbeit

EU Forced Labour Regulation: Was die neuen Leitlinien für Unternehmen bedeuten

Der Forced Labour Ban wird konkreter. Die EU veröffentlichte vor kurzem neue Leitlinien und kündigte ein zentrales Meldeportal für 2027 an. Eine geplante Risikodatenbank und Hilfen für KMU zeigen, worauf sich Unternehmen vorbereiten sollten: nachvollziehbare Lieferketten für Rohstoffe, Bauteile und Vorprodukte, belastbare Produktdaten sowie klare Abläufe und Zuständigkeiten bei Behördenanfragen.
Gerichte_Behoerden_Bundestag_Kuppel_Aussenansicht
Gerichte_Behoerden_Bundestag_Kuppel_Aussenansicht
Reformvorhaben

Arbeitsrechtliche Reformpläne sind nicht der große Wurf

Die Bundesregierung hat ein "Programm für Aufschwung und Beschäftigung" beschlossen, das auch Regelungen mit Bezug zum Arbeitsrecht enthält. Zudem hatte kurz zuvor die Alterssicherungskommission ihre Empfehlungen vorgelegt. Arbeitsrechtler Tobias Grambow fasst die wichtigsten arbeitsrechtlichen Punkte aus beiden Konzepten zusammen und gibt eine Einschätzung, welche Konsequenzen die Pläne für Arbeitgeber haben.
Personalmagazin Kanzleien im Arbeitsrecht
Personalmagazin Kanzleien im Arbeitsrecht

Kanzleien im Arbeitsrecht: Übersicht, Trends, Profile

Konjunkturell schwierige Zeiten sind immer auch Zeiten der Unruhe und Unsicherheit in den Unternehmen. Weil es kein Handbuch dafür gibt, wie man das eigene Unternehmen aus einer Krise heraussteuert, ist es gut, dass es Berater gibt, auf die man zurückgreifen kann. Für die arbeitsrechtlichen Themen, die sich bei allen Maßnahmen ergeben, die Auswirkungen auf die Beschäftigten haben, ist eine gute arbeitsrechtliche Beratung wertvoll. Die nunmehr sechzehnte Auflage dieses Kompendiums soll bei der Auswahl des passenden arbeitsrechtlichen Beraters helfen.
Nahaufnahme Kellner
Nahaufnahme Kellner

Nebenbeschäftigung

Grundsätzlich hat jeder Arbeitnehmende das Recht, außerhalb seines Hauptarbeitsverhältnisses einer bezahlten Nebenbeschäftigung nachzugehen - einige Vorgaben sind jedoch zu beachten. In diesem Top-Thema lesen Sie, was arbeitsrechtlich, sozialversicherungsrechtlich und lohnsteuerrechtlich bei einer Nebentätigkeit gilt.
PERSONALquarterly 1/2026
PERSONALquarterly 1/2026
PERSONALquarterly Ausgabe 01/2026

Proaktivität

Proaktivität gilt als zentrale Ressource für den Erfolg von Individuen und Organisationen. Dynamische Märkte, Transformation und demografischer Wandel erfordern eigeninitiatives Handeln. Beschäftigte, die Probleme antizipieren und ihr Arbeitsumfeld aktiv gestalten, tragen zu Innovation und Wettbewerbsfähigkeit bei und sichern auch ihre eigene Beschäftigungsfähigkeit. Studien belegen, dass Proaktivität am Arbeitsplatz nicht nur mit mehr Leistung und Lernen einhergehen, sondern auch Stress entgegenwirken kann, – vorausgesetzt, es wird von Führung und Organisation unterstützt.  
Allein einsam Büro Einsamkeit Mobbing Diskriminierung
Allein einsam Büro Einsamkeit Mobbing Diskriminierung

Kurzarbeit und Kurzarbeitergeld

Kurzarbeit ist ein wichtiges Instrument, um beispielsweise personenbedingte Kündigungen aufgrund von vorübergehenden Auftragsflauten zu vermeiden. Für die Einführung von Kurzarbeit sowie die Inanspruchnahme des Kurzarbeitergeldes gibt es jedoch einiges zu beachten. In diesem Top-Thema informieren wir Sie über die verschiedenen Arten von Kurzarbeitergeld, die Auswirkungen von Kurzarbeit auf Lohnsteuer und Sozialabgaben sowie die arbeitsrechtlichen Besonderheiten.
Junge Menschen arbeiten
Junge Menschen arbeiten

Ausbildung: Azubis rechtssicher beschäftigen

Auszubildende in tariflich nicht gebundenen Betrieben haben Anspruch auf einen Mindestlohn. Was Arbeitgeber zudem bei der Festlegung der Ausbildungsvergütung beachten müssen und welche weiteren arbeits-, sozialversicherungs- und lohnsteuerrechtlichen Fragen für die Ausbildung bestehen, haben wir in diesem Top-Thema zusammengefasst.
Junge Menschen arbeiten
Junge Menschen arbeiten

Beschäftigung von Schülern und Praktikanten

Jedes Jahr nutzen Tausende Schüler die Ferien, um ein paar Euro dazuzuverdienen. Doch wer gilt überhaupt als Schüler? Unter welchen Bedingungen ist eine geringfügig entlohnte Beschäftigung möglich? Und was besagt das Jugendarbeitsschutzgesetz? In diesem Top-Thema haben wir die wichtigsten Fakten zur Beschäftigung von Schülern und Praktikanten zusammengestellt.
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Zum Thema Arbeitsrecht
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Haufe Shop: Schluss mit dem Büro! Oder doch nicht?
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Florian Kunze beleuchtet die kreativen Möglichkeiten flexibler Arbeitsmodelle und spricht aber auch ehrlich über die Herausforderungen. Sein Buch ermutigt uns, die eigene Arbeitsweise zu hinterfragen und die Sicht der Arbeitgeber besser zu verstehen.
Die digitale Fachbibliothek: Deutsches Anwalt Office Premium
Deutsches Anwalt Office Premium

Neben 150 Fachbüchern, Zeitschriften und einer Entscheidungsdatenbank bietet diese Fachbibliothek nützliche Umsetzungshilfen für die tägliche Fallbearbeitung sowie ein umfassendes Fortbildungsangebot.
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Hund am Arbeitsplatz / Arbeitsrecht
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