Gesetz

frau arbeitet praezise in schmuck oder feinwerkstatt
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Kreislaufwirtschaft

Recht auf Reparatur: Gesetzentwurf stärkt Verbraucher und belastet Handel

Mitte Januar 2026 hat das Bundesjustizministerium einen Gesetzentwurf zur Umsetzung des EU-Rechts auf Reparatur vorgelegt. Während die Zielsetzung grundsätzlich begrüßt wird, warnt der Digitalverband Bitkom vor erheblichen Belastungen für den Handel, insbesondere durch erweiterte Informationspflichten und die verpflichtende Ersatzteilvorhaltung über einen Zeitraum von bis zu zehn Jahren.
Sonne hinter Wolken blauer Himmel
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Kolumne Arbeitsrecht

Teilkrankschreibung made in Wolkenkuckucksheim

Der "ExpertInnenrat Gesundheit und Resilienz" der Bundesregierung hat untersucht, warum die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage in Deutschland so hoch ist. Eine der Handlungsempfehlungen lautet, man solle eine gesetzliche Regelung schaffen, die eine teilweise Krankschreibung und damit die Ausstellung einer abgestuften Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ermöglicht. Unser Kolumnist Alexander R. Zumkeller setzt sich mit diesem Vorschlag kritisch auseinander.
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