26.05.2014 | Serie Zeit und Recht

Wistleblower - eine besondere Spezies, die wenig Rechtsschutz genießt

Bild: Haufe Online Redaktion

Rechtsschutz ist vielgestaltig und im Wandel, aber irgendwie reicht es nie für alle Fallkonstellationen. Zwar gibt es - was die wenigsten wissen - ein Recht zum Whistleblowing. Whistleblower, die oft sehr viel riskieren, stehen also in Deutschland und anderen europäischen Ländern nicht ohne jeden rechtlichen Schutz da. Allerdings ist dieser Schutz sehr lückenhaft.mehr