Immobilienverwaltung

Immobilienwirtschaft 3/2025
Immobilienwirtschaft 3/2025
Immobilienwirtschaft Ausgabe 03/2.025

Rendite mit Bestand

Ist es ein politisch geförderter Hype oder ein neues Dauerprodukt? Fakt ist: Bauen im Bestand hat sich zum neuen Hauptprodukt zahlreicher großer Projektentwickler gemausert. Die aktuellen Marktbedingungen sprechen für mehr Kapitalströme in die Revitalisierung und Modernisierung des Immobilienbestands. Dennoch stellt sich die Frage nach einer langfristigen Etablierung – denn Überzeugungstäter gibt es im Markt nur wenige.
Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
markupOutput(format=HTML, markup=Zum Thema Immobilienverwaltung)
Haufe Shop: Formularhandbuch Immobilienverwaltung
Formularhandbuch Immobilienverwaltung

Dieses Buch steht allen zur Seite, die Immobilien professionell verwalten: mit wichtigen Formularen und Musterdokumenten auf dem neuesten Rechtsstand. Die Formularsammlung berücksichtigt aktuelle BGH- und WEG-Urteile und ist auch online abrufbar.
Haufe Shop: Künstliche Intelligenz in der Immobilienverwaltung
Künstliche Intelligenz in der Immobilienverwaltung

Uwe Effenberger bietet mit seinem Buch einen leicht verständlichen Einstieg in das Thema Künstliche Intelligenz und zeigt, wie Sie KI erfolgreich in Ihrer Immobilienverwaltung einsetzen können. Es erklärt die Grundlagen Künstlicher Intelligenz , erläutert die wichtigsten Fachbegriffe und zeigt, wie KI den Arbeitsalltag in der Verwaltung erleichtern kann. Mit zahlreichen Praxisbeispielen und Tools.
Haufe Shop: Das große Verwalter-Handbuch
Das große Verwalter-Handbuch

Das Standardwerk für die Immobilienverwaltung - jetzt überarbeitet in der 10. Auflage! Es stellt den tatsächlichen Ablauf der Verwaltung im Alltag dar und beleuchtet auch die juristischen Aspekte der Verwaltung von Wohnungseigentum.
Fachbeiträge & Kommentare
Teil II Mietprozessrecht / 3.1 Kosten
Beitrag
Klimageräte in der GdWE: Wann der Einbau trotz ablehnender Mehrheit zu gestatten ist
Beitrag
Stichtag 2.8.2026: Transparenzpflichten nach der KI-Verordnung
Beitrag
Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG): Überblick über wesentliche Neuregelungen und mietrechtliche Auswirkungen
Beitrag
Datenschutz und KI-Einsatz in der Immobilienverwaltung: Klare Regelungen für praktischen Nutzen
Beitrag
Alle anzeigen
Meistgelesene Beiträge
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
979
Geringwertiges Wirtschaftsgut
865
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
535
Reverse Charge Verfahren
374
Nebenkostenabrechnung erstellen: Rechte und Pflichten für Vermieter
371
Schenkung
308
Kurzfristige Beschäftigung
246
Eingruppierung TVöD
238
Doppelte Haushaltsführung
218
Festsetzungsverjährung
190
Verwandte Themen
Künstliche Intelligenz (KI) Immobilienverwalter Immobilienwirtschaft WEG-Verwalter WEG-Verwaltung Makler Immobilienfonds Immobilienpreis Geschlossene Immobilienfonds Hausverwaltung Digitalisierung Immobilien-Software Wohnungseigentumsrecht WEG Mietrecht Bundesgerichtshof (BGH) Facility Management Immobilienbranche Hausverwalter Immobilieninvestoren Immobiliendienstleister Eigentümerversammlung Nachbarrecht Maklerprovision Wohnungswirtschaft Property Management Wohnungsunternehmen Sanierung Digital Real Estate Immobilienmarkt