Immobilienverwaltung

Immobilienwirtschaft 6/2013

Wege aus der Wohnungsnot

Bild: Haufe Online Redaktion

Mancherorts gibt es zu wenig Wohnraum. Vor allem in Metropolen und Universitätsstädten herrscht Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Wer hat die Entwicklung verschlafen? Was muss für bezahlbare und profitable Wohnungen getan werden? Was wird getan?mehr