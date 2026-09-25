Wohnungseigentumsrecht

IW 04 2026 Cover
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Immobilienwirtschaft Ausgabe 04/2026

Sondervermögen Infrastruktur: Und der Verlierer heißt "Wohnen"

500 Milliarden Euro. Der Bund investiert so viel wie nie zuvor in Deutschlands Infrastruktur. Doch was bedeutet das für die Immobilienbranche? Die einen träumen: Bessere Infrastruktur macht Quartiere attraktiver. Die anderen warnen: Institutionelle Investoren könnten ihr Kapital umschichten – weg vom Backstein, hin zu Infrastruktur-Anlagen. Gewinner oder Verlierer? Die Antwort lesen Sie im Schwerpunkt in dieser Ausgabe.
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Zum Thema Wohnungseigentumsrecht
Rechtssicherheit für die Verwalterpraxis: WEG-Recht
WEG-Recht

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