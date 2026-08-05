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Haufe Shop: Betriebskosten in der Praxis
Betriebskosten in der Praxis

Fehlerhafte Betriebskostenabrechnungen sind der häufigste Streitpunkt mit Mieter:innen. Das Buch unterstützt Sie bei Ihrer Betriebskostenabrechnung und hilft, Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. Jetzt in der aktualisierten 11. Auflage!
Haufe Shop: Vermieter-Lexikon

Hier finden Sie Antworten auf alle wichtigen Rechtsfragen von A wie Abmahnung bis Z wie Zahlungsverzug. Das Buch hilft, Probleme zu erkennen, zu vermeiden oder zu lösen. Mit über 10.000 aktuellen Gerichtsentscheidungen – von Experten ausführlich erläutert. Jetzt in der 18. Auflage!
Haufe Shop: Gebäudeenergiegesetz für Immobilieneigentümer und Vermieter
Gebäudeenergiegesetz für Immobilieneigentümer und Vermieter

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) regelt die energetischen Standards für Gebäude in Deutschland. Das Buch erläutert Vermieter:innen und Eigentümer:innen die Anforderungen für Neubau und Bestand, informiert über Pflichten und Rechtsfolgen und stellt mögliche Förderprogramme vor.
Fachbeiträge & Kommentare
Teil II Mietprozessrecht / 1.3 Darlegungs- und Beweislast
Beitrag
Teil II Mietprozessrecht / 1.7.1 Zahlungsklagen des Vermieters
Beitrag
Teil II Mietprozessrecht / 1.8 Einstweilige Verfügung
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Teil II Mietprozessrecht / 1.6 Klage auf Zustimmung zur Mieterhöhung
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Kinne/Schach/Bieber, BGB § 573 Ordentliche Kündigung des Vermieters
Kommentar
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