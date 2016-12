12.09.2016 | News Mitarbeiter-Compliance

Arbeitsbetrug als Kündigungsgrund, aber auch Folge fehlender Identifikation

Bild: Project Photos GmbH & Co. KG

Mitarbeiter-Compliance ist eine wichtige Grundlage für Regeltreue. Es muss nicht immer der Griff in die Kasse sein, auch wer seinem Chef die Zeit stiehlt, ist so gut wie gefeuert - wenn er es in Form von Arbeitszeitbetrug tut. Birgt auch die Unternehmenskultur Auslöser für solche Verhaltensweisen?mehr