Smartphone und Co sicher im Urlaub verwenden

Ob Notebook, Tablet oder Smartphone – ein Urlaub ohne mobile Elektronik ist mittlerweile kaum noch vorstellbar. Wenn es sich dabei um Geräte handelt, die auch für den Beruf verwendet werden, gibt es einiges zu beachten. Denn das Risiko eines Diebstahls oder Passwort-Hacks ist hoch. Dazu gibt es Tipps und Tricks von Kaspersky Lab.