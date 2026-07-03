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Gefährdungsbeurteilung

Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen
Bild: Haufe Online Redaktion

Die Gefährdungsbeurteilung ist das zentrale Instrument des Arbeitsschutzes. Arbeitgeber sind verpflichtet, Gefahren zu ermitteln, zu bewerten und Schutzmaßnahmen festzulegen, um Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten zu gewährleisten. Sie umfasst auch psychische Belastungen und muss dokumentiert werden. 

Auf den Haufe-Portalen Arbeitsschutz, Recht, Personal und Öffentlicher Dienst finden Fach- und Führungskräfte vertiefende Fachbeiträge, gesetzliche Einordnungen sowie praxisnahe Arbeitshilfen zur rechtssicheren Umsetzung.

Weitere Informationen und Hintergründe zur Gefährdungsbeurteilung finden Sie auf der entsprechenden Wissensseite .

Gefährdungsbeurteilung auf dem Portal Arbeitsschutz

Auf dem Newsportal Haufe Arbeitsschutz steht die praktische Durchführung der Gefährdungsbeurteilung im Mittelpunkt.

Durchführung nach § 5 ArbSchG und systematische Vorgehensweise

Haufe Arbeitsschutz erläutert die gesetzlichen Anforderungen des § 5 ArbSchG und stellt die einzelnen Schritte der Gefährdungsbeurteilung strukturiert dar – von der Festlegung der Tätigkeitsbereiche über die Gefährdungsermittlung bis zur Wirksamkeitskontrolle der Maßnahmen. Fachbeiträge zeigen, wie Gefährdungen identifiziert, bewertet und priorisiert werden können. Darüber hinaus finden sich praxisnahe Hinweise zur Auswahl geeigneter Schutzmaßnahmen nach dem STOP-Prinzip sowie zur regelmäßigen Aktualisierung der Beurteilung bei organisatorischen oder technischen Veränderungen.

Dokumentation und Aktualisierungspflichten

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Dokumentation nach § 6 ArbSchG. Haufe Arbeitsschutz erläutert, welche Inhalte festzuhalten sind, wie Dokumentationen strukturiert werden können und welche Anforderungen bei behördlichen Prüfungen zu beachten sind. Beiträge behandeln zudem typische Fehlerquellen und geben Hinweise zur revisionssicheren Ablage.

Psychische Gefährdungen und besondere Gefährdungslagen

Das Portal greift auch die Beurteilung psychischer Belastungen auf und ordnet die entsprechende Rechtsprechung ein. Zusätzlich werden branchenspezifische Besonderheiten sowie Gefährdungen durch mobile Arbeit oder besondere Arbeitsmittel behandelt.

Gefährdungsbeurteilung auf dem Portal Recht

Auf dem Newsportal Haufe Recht wird die Gefährdungsbeurteilung aus haftungs- und arbeitsrechtlicher Perspektive eingeordnet.

Rechtliche Pflichten und Haftungsrisiken

Haufe Recht stellt die gesetzlichen Grundlagen des Arbeitsschutzes dar und erläutert die Verantwortung des Arbeitgebers für eine ordnungsgemäße Gefährdungsbeurteilung. Beiträge befassen sich mit Bußgeldtatbeständen bei Verstößen gegen das ArbSchG sowie mit strafrechtlichen Risiken im Falle von Arbeitsunfällen. Darüber hinaus wird die persönliche Verantwortlichkeit von Geschäftsführung und Führungskräften eingeordnet, insbesondere bei Delegation von Arbeitsschutzpflichten.

Mitbestimmung und Beteiligungsrechte

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Mitbestimmungsrechten des Betriebsrats nach § 87 BetrVG im Zusammenhang mit Arbeitsschutzmaßnahmen. Haufe Recht erläutert, wann eine Mitbestimmungspflicht besteht und wie entsprechende Regelungen rechtssicher umgesetzt werden können.

Gefährdungsbeurteilung auf dem Portal Personal

Auf dem Newsportal Haufe Personal wird die Gefährdungsbeurteilung im Zusammenhang mit Personalverantwortung und Organisationsstrukturen behandelt.

Rolle von Führungskräften und Unterweisungspflichten

Haufe Personal erläutert die Verantwortung von Führungskräften bei der Umsetzung von Schutzmaßnahmen und der Durchführung von Unterweisungen nach § 12 ArbSchG. Beiträge zeigen, wie Arbeitsschutz organisatorisch in Führungsstrukturen eingebunden werden kann. Zudem wird dargestellt, wie Gefährdungsbeurteilungen Grundlage für Schulungsmaßnahmen und Sensibilisierungsprogramme sind.

Integration in das Betriebliche Gesundheitsmanagement

Darüber hinaus wird die Gefährdungsbeurteilung als Bestandteil eines systematischen Gesundheitsmanagements eingeordnet. Beiträge zeigen, wie Ergebnisse der Beurteilung in Präventionsmaßnahmen und gesundheitsfördernde Programme integriert werden können.

Gefährdungsbeurteilung auf dem Portal Öffentlicher Dienst

Auf dem Newsportal Haufe Öffentlicher Dienst wird die Gefährdungsbeurteilung unter Berücksichtigung der Besonderheiten im öffentlichen Sektor behandelt.

Umsetzung in Behörden und öffentlichen Einrichtungen

Haufe Öffentlicher Dienst erläutert, wie die gesetzlichen Anforderungen des Arbeitsschutzes in Dienststellen umgesetzt werden. Beiträge befassen sich mit organisatorischen Zuständigkeiten, der Rolle von Personalvertretungen und der Einbindung von Sicherheitsbeauftragten.

Haftung und Verantwortung im öffentlichen Bereich

Darüber hinaus werden haftungsrechtliche Besonderheiten im öffentlichen Dienst eingeordnet. Fachbeiträge zeigen, welche Verantwortlichkeiten Dienststellenleitungen tragen und wie Gefährdungsbeurteilungen rechtssicher dokumentiert werden können.

Die Gefährdungsbeurteilung ist das Fundament eines wirksamen Arbeitsschutzsystems. Sie verbindet gesetzliche Verpflichtungen mit organisatorischer Verantwortung und trägt wesentlich dazu bei, Risiken im Betrieb frühzeitig zu erkennen und nachhaltig zu minimieren.

Mandantengespräch in modernem Büro
Mandantengespräch in modernem Büro
DGUV Vorschrift 2

Digitale Betreuung: Kritik daran wächst – ist diese berechtigt?

Seit Anfang 2026 ist die überarbeitete DGUV Vorschrift 2 in Kraft. Eine größere Anzahl kleinerer Unternehmen können nun die Gefährdungsbeurteilung in die eigene Hand nehmen oder sich dabei durch externe Berater unterstützen lassen. Dazu gehört auch eine Ausweitung der digitalen Beratung. Doch Kritiker warnen vor einer zu weitgehenden Digitalisierung und vor Defiziten in der elektronischen Beratung. 
Arbeitszimmer
Arbeitszimmer
Lärmschutz gegen Stress und Krankheiten

Lärmbelästigung am Arbeitsplatz: Grenzwerte und Maßnahmen

Lärm bei der Arbeit stört nicht nur die Konzentration und die Kommunikation zwischen den Kollegen, sondern ist häufig auch Ursache von Stress und Krankheiten. Beim Lärmschutz im Unternehmen werden aber häufig Fehler gemacht. Das liegt unter anderem auch daran, dass oft nicht klar ist, was Lärmbelästigung bzw. -belastung überhaupt ist. Was sagen die Regelwerke über den Lärmschutz? Und wie sollten Arbeitgeber beim Lärmschutz im eigenen Betrieb vorgehen?
Straßenbau, Arbeiter auf Baustelle
Straßenbau, Arbeiter auf Baustelle
Umfrage

Status quo im Arbeitsschutz: Ergebnisse der neuen GDA-Befragung

Ende Juni 2025 wurden die aktuellen Ergebnisse der GDA-Betriebs- und Beschäftigtenbefragung 2023/24 veröffentlicht. Obwohl sich der Arbeitsschutz in deutschen Unternehmen seit der letzten Erhebung im Jahr 2015 spürbar verbessert hat, bestehen weiterhin erhebliche Defizite. In etwa einem Drittel aller Betriebe werden Gefährdungsbeurteilungen noch immer nicht durchgeführt, und in jedem vierten Unternehmen bleiben Verstöße gegen gesetzliche Vorgaben folgenlos.
Bauarbeiter bei der Arbeit
Bauarbeiter bei der Arbeit
Physische Belastungen

Leitmerkmalmethode Ganzkörperkräfte: Neues Screening-Verfahren für besonders große Körperbelastungen

Die Leitmerkmalmethoden sind Screening-Verfahren zur Beurteilung und Gestaltung der Arbeitsbedingungen (Gefährdungsbeurteilung) bei physischen Arbeitsbelastungen. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) hat eine neue Leitmerkmalmethode für Ganzkörperkräfte entwickelt, die für besonders schwere physische Tätigkeiten und entsprechenden Belastungen typisch sind. Diese wurde in der betrieblichen Praxis bereits umfangreich getestet und wird daher den Unternehmen zur Anwendung empfohlen.
Frau arbeitet im homeoffice
Frau arbeitet im homeoffice
Arbeitsschutz im Homeoffice

Hat der Arbeitgeber beim Homeoffice ein Zutrittsrecht zu den privaten Wohnräumen?

Das Homeoffice ist dadurch geprägt, dass es sich in räumlicher Hinsicht den Einflussmöglichkeiten des Arbeitgebers weitgehend entzieht. Dennoch bedingen die arbeitgeberseitigen Fürsorgeverpflichtungen und auch die öffentlich-rechtlichen Arbeitsschutzvorschriften, dass der Arbeitgeber auch im Homeoffice zahlreiche Schutzverpflichtungen hat. Fraglich bleibt, ob der Arbeitgeber die Wohnräume des Beschäftigten zum Zwecke des Arbeitsschutzes überhaupt betreten darf. 
Mann sitzt am Notebook
Mann sitzt am Notebook
Gefährdungsbeurteilung im Arbeitsschutz

Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung richtig durchführen

Die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung ist unternehmerische Pflicht. Dabei geht es nicht um die psychische Verfassung der Beschäftigten, sondern um die Gestaltung der Arbeit im Hinblick auf psychische Belastungen. Handlungshilfen der GDA zu Vorgehensweise, Methoden und Instrumenten unterstützen Arbeitgeber. Sie müssen geeignete Maßnahmen festlegen und umsetzen.
Laptop
Laptop
Mobile digitale Arbeitsgeräte

Smartwatch & Co: Gesundheitshelfer mit kleinen Gesundheitsrisiken

Ob Smartwatch, Apple Watch oder Fitnesstracker – Wearables werden zunehmend zur persönlichen Gesundheitsüberwachung eingesetzt. Rund um die Uhr können ihre Träger mit ihnen Gesundheit und Fitness messen. Einige kleinere Gefährdungen gibt es bei ihnen allerdings auch zu beachten. Insgesamt aber überwiegen die Vorteile deutlich und deshalb werden sie auch zunehmend im betrieblichen Gesundheitsschutz eingesetzt.
Hybrides Arbeiten Arbeitswelt hybrid
Hybrides Arbeiten Arbeitswelt hybrid
Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Empfehlungen für gute hybride Bildschirmarbeit veröffentlicht

Hybride Arbeit beschreibt die Mischung aus Präsenzarbeit und mobiler Arbeit. Sie kann die Flexibilität und Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben verbessern, insbesondere für Beschäftigte mit Beeinträchtigungen oder nach längerer Arbeitsunfähigkeit. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat dazu Empfehlungen für eine sichere und gesunde hybride Bildschirmarbeit veröffentlicht.
Mann Stress Kopf auf Schreibtisch
Mann Stress Kopf auf Schreibtisch
DGB-Index Gute Arbeit

Mangelhafter Arbeitsschutz im Dienstleistungssektor

Eine aktuelle Untersuchung von ver.di in Zusammenarbeit mit dem DGB-Index Gute Arbeit wirft ein alarmierendes Licht auf die Zustände des Arbeits- und Gesundheitsschutzes im Dienstleistungssektor. Die 17. Ausgabe der ver.di-Arbeitsberichterstattung unter dem Titel "Arbeitsbelastung hoch, Arbeitsschutz mangelhaft" offenbart eine besorgniserregende Vernachlässigung der Sicherheit und des Wohlbefindens der Beschäftigten.
Bedienung Bar Bier Theke
Bedienung Bar Bier Theke
Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen

Gewaltprävention – Umsetzung des „Aachener Modells“ im Gastgewerbe

Im Rahmen von der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen sollte auch das Thema Gewaltprävention behandelt werden. Das gilt insbesondere für das Gastgewerbe, in dem die Beschäftigten oft mit alkoholisierten Gästen, Aggressionen und sexueller Belästigung zu tun haben. Genau für diese Branche hat die Berufsgenossenschaf Nahrungsmittel und Gastgewerbe (BGN) ihr „Aachener Modell“ entwickelt.
Großküche junge Köchin richtet Salat
Großküche junge Köchin richtet Salat
Psychische Belastungen

Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen: Handlungsbedarf in Großküchen

Psychische Belastungen und Beanspruchungen im ohnehin stressigen Arbeitsfeld Großküche haben aufgrund von Rationalisierung, Fachkräftemangel und den Folgen der COVID-19-Pandemie in den vergangenen Jahren nochmals stark zugenommen. Die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen ist daher ein wichtiges Instrument, um negative Entwicklungen im Betrieb zu erkennen. Die direkte Beteiligung der Beschäftigten ist hierfür essentiell.
Achtung Kegel
Achtung Kegel
Betriebssicherheitsverordnung im Überblick

Betriebssicherheitsverordnung erklärt: Das Wichtigste auf einen Blick

Die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) ist ein wichtiger Eckpfeiler der deutschen Gesetzgebung. Sie wurde zuletzt 2015 aktualisiert und legt detaillierte Standards für die Verwendung aller Arbeitsmittel im betrieblichen Kontext fest. Ziel ist es, ein sicheres Arbeitsumfeld zu schaffen. Die Verantwortung liegt dabei sowohl bei Arbeitgebern als auch Arbeitnehmern.
Schwangere auf Sofa
Schwangere auf Sofa
Mutterschutz

Betriebliche Beschäftigungsverbote nach dem Mutterschutzgesetz

Das moderne Mutterschutzrecht ist von dem Gedanken getragen, schwangeren und stillenden Frauen eine Weiterbeschäftigung zu ermöglichen, so dass diese gleichberechtigt am Arbeitsleben teilnehmen können. Der Arbeitgeber muss aber durch geeignete Schutzmaßnahmen die Gesundheit der Frau und des Kindes gewährleisten, so kann auch ein betriebliches Beschäftigungsverbot als Schutzmaßnahme umgesetzt werden.
Spritze aufziehen
Spritze aufziehen
Medizinabfall

„Sharps“ im Gesundheitswesen: Wie sie sicher zu entsorgen sind

Bei der Entsorgung von medizinischem Abfall in den Einrichtungen des Gesundheitswesens sind viele Besonderheiten zu beachten. Besonders gefährlich für die Beschäftigten sind scharfe und spitze medizintechnische Instrumente wie Skalpelle, Pipetten oder Kanülen – sogenannte „Sharps“. Denn bei ihnen sind gleich zwei Risiken zu beachten: die Infizierung mit Krankheitserregern sowie Schnitt- und Stichverletzungen.
Dach Gebäude grün extensiv Begrünung Pflanzen
Dach Gebäude grün extensiv Begrünung Pflanzen
Absturzunfälle

Gründächer: Absturzgefahr auf den grünen Inseln über der Stadt

Gründächer erfreuen sich wachsender Beliebtheit, denn sie sind ein wichtiger Baustein für gesündere und klimafreundlichere Städte. Doch für den Arbeitsschutz ergibt sich ein Problem: Handwerker müssen das Dach wegen Grün- und Wartungsarbeiten häufiger betreten als es bei anderen Dächern der Fall ist. Die Absturzgefahr für die Beschäftigte, die das Arbeiten in Höhen nicht immer gewohnt sind, ist dabei stets akut.
Videokonferenz
Videokonferenz
Gefährdungsbeurteilung

"Remote-Begehung" – Arbeitsschutz effektiv aus der Distanz organisieren

Die heutigen Unternehmensstrukturen sind oft komplex: Mitarbeiter arbeiten teilweise mobil und Unternehmen setzen sich aus vielen großen und kleinen Standorten zusammen, die häufig eher funktions- statt standortabhängig zusammenarbeiten. In solchen Strukturen müssen Führungskräfte und Arbeitsschutzverantwortliche Prozesse und Schutzmaßnahmen auch für Niederlassungen und kleine Standorte organisieren, an denen sie räumlich nicht präsent sein können.
Hochhaus Neubau Bauarbeiter Gerüst unscharfer Hintergrund
Hochhaus Neubau Bauarbeiter Gerüst unscharfer Hintergrund
Unfallfaktoren und Absturzursachen

Absturzunfälle verursachen großen Teil der tödlichen Arbeitsunfälle

Etwa 30 Prozent der tödlichen Arbeitsunfälle, die zwischen 2009 und 2022 von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) erfasst wurden, sind auf Absturzunfälle zurückzuführen. Besonders besorgniserregend ist, dass etwa 25 Prozent der Betroffenen, oft aufgrund mangelnder Sicherheitsvorkehrungen, von Dächern stürzten oder durch Lichtkuppeln brachen. Untersucht wurden auch Unfallfaktoren und Absturzursachen, was zur Reduzierung von Absturzunfällen beitragen kann.
Frau in Video-Meeting
Frau in Video-Meeting
Gefährdungsbeurteilung im Arbeitsschutz

Gefährdungsbeurteilung für mobiles Arbeiten im Homeoffice erstellen

Die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers gemäß dem Arbeitsschutzgesetz gilt auch für mobile Beschäftigte. Die Arbeit aus dem Homeoffice muss deshalb im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung berücksichtigt werden. Die Gefährdungsbeurteilung muss technische, organisatorische und arbeitszeitliche Faktoren berücksichtigen. Doch wie gestaltet sich diese Pflicht, wenn der Arbeitgeber weniger Einfluss auf die Arbeitsumgebung hat?
Warndreieck gelegt aus Warnsymbolen
Warndreieck gelegt aus Warnsymbolen
Gefährdungsbeurteilung

Last-Minute-Risk Analysis: Risikominimierung durch die schnellste Form der Gefährdungsbeurteilung

In einem sicheren Arbeitsumfeld spielt das Risikobewusstsein der Mitarbeitenden eine entscheidende Rolle. Die Last-Minute-Risk Analysis (LMRA) ist eine bewährte Methode, um dieses Bewusstsein zu fördern und potenzielle Gefahren rechtzeitig zu identifizieren. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie die LMRA eingesetzt werden kann, um Mitarbeitende zu befähigen, Risiken zu erkennen und entsprechende Schutzmaßnahmen zu ergreifen.
E-Mail-Flut
E-Mail-Flut
Gefährdungsbeurteilung bei hoher Arbeitsbelastung

Rolle der Gefährdungsbeurteilung bei Zeit-, Leistungsdruck und Informationsflut

Laut dem Stressreport 2019 der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), der im Jahr 2020 veröffentlicht wurde, geben 60 % der Befragten (N=17.852) an, dass sie häufig verschiedene Arbeiten gleichzeitig erledigen müssen, 48 % geben an, dass sie häufig unter starkem Termin- oder Leistungsdruck stehen, 46 % geben an, dass sie häufig Arbeitsunterbrechungen haben und 34 % geben an, dass sie häufig sehr schnell arbeiten müssen (BAuA, 2020).
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