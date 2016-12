Gefährdungsbeurteilung

29.09.2016 | News Lebensgefahr

Über die Hälfte aller Hebebühnen sind mangelhaft

Bild: Manuel Wagner

In der Baumpflege werden Hebebühnen verwendet, in der Autowerkstatt kommen sie zum Einsatz, wenn unter dem Fahrzeug gearbeitet werden soll. Nicht nur in den beiden, in allen Fällen, sind die Mitarbeiter auf sichere Arbeitsmittel angewiesen. Doch bei einer Überprüfung von Hebebühnen durch die Dekra wiesen 58 % Mängel auf.mehr