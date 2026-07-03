Die Gefährdungsbeurteilung ist das zentrale Instrument des Arbeitsschutzes. Arbeitgeber sind verpflichtet, Gefahren zu ermitteln, zu bewerten und Schutzmaßnahmen festzulegen, um Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten zu gewährleisten. Sie umfasst auch psychische Belastungen und muss dokumentiert werden.

Auf den Haufe-Portalen Arbeitsschutz, Recht, Personal und Öffentlicher Dienst finden Fach- und Führungskräfte vertiefende Fachbeiträge, gesetzliche Einordnungen sowie praxisnahe Arbeitshilfen zur rechtssicheren Umsetzung.

Weitere Informationen und Hintergründe zur Gefährdungsbeurteilung finden Sie auf der entsprechenden Wissensseite .

Gefährdungsbeurteilung auf dem Portal Arbeitsschutz

Auf dem Newsportal Haufe Arbeitsschutz steht die praktische Durchführung der Gefährdungsbeurteilung im Mittelpunkt.

Durchführung nach § 5 ArbSchG und systematische Vorgehensweise

Haufe Arbeitsschutz erläutert die gesetzlichen Anforderungen des § 5 ArbSchG und stellt die einzelnen Schritte der Gefährdungsbeurteilung strukturiert dar – von der Festlegung der Tätigkeitsbereiche über die Gefährdungsermittlung bis zur Wirksamkeitskontrolle der Maßnahmen. Fachbeiträge zeigen, wie Gefährdungen identifiziert, bewertet und priorisiert werden können. Darüber hinaus finden sich praxisnahe Hinweise zur Auswahl geeigneter Schutzmaßnahmen nach dem STOP-Prinzip sowie zur regelmäßigen Aktualisierung der Beurteilung bei organisatorischen oder technischen Veränderungen.

Dokumentation und Aktualisierungspflichten

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Dokumentation nach § 6 ArbSchG. Haufe Arbeitsschutz erläutert, welche Inhalte festzuhalten sind, wie Dokumentationen strukturiert werden können und welche Anforderungen bei behördlichen Prüfungen zu beachten sind. Beiträge behandeln zudem typische Fehlerquellen und geben Hinweise zur revisionssicheren Ablage.

Psychische Gefährdungen und besondere Gefährdungslagen

Das Portal greift auch die Beurteilung psychischer Belastungen auf und ordnet die entsprechende Rechtsprechung ein. Zusätzlich werden branchenspezifische Besonderheiten sowie Gefährdungen durch mobile Arbeit oder besondere Arbeitsmittel behandelt.

Gefährdungsbeurteilung auf dem Portal Recht

Auf dem Newsportal Haufe Recht wird die Gefährdungsbeurteilung aus haftungs- und arbeitsrechtlicher Perspektive eingeordnet.

Rechtliche Pflichten und Haftungsrisiken

Haufe Recht stellt die gesetzlichen Grundlagen des Arbeitsschutzes dar und erläutert die Verantwortung des Arbeitgebers für eine ordnungsgemäße Gefährdungsbeurteilung. Beiträge befassen sich mit Bußgeldtatbeständen bei Verstößen gegen das ArbSchG sowie mit strafrechtlichen Risiken im Falle von Arbeitsunfällen. Darüber hinaus wird die persönliche Verantwortlichkeit von Geschäftsführung und Führungskräften eingeordnet, insbesondere bei Delegation von Arbeitsschutzpflichten.

Mitbestimmung und Beteiligungsrechte

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Mitbestimmungsrechten des Betriebsrats nach § 87 BetrVG im Zusammenhang mit Arbeitsschutzmaßnahmen. Haufe Recht erläutert, wann eine Mitbestimmungspflicht besteht und wie entsprechende Regelungen rechtssicher umgesetzt werden können.

Gefährdungsbeurteilung auf dem Portal Personal

Auf dem Newsportal Haufe Personal wird die Gefährdungsbeurteilung im Zusammenhang mit Personalverantwortung und Organisationsstrukturen behandelt.

Rolle von Führungskräften und Unterweisungspflichten

Haufe Personal erläutert die Verantwortung von Führungskräften bei der Umsetzung von Schutzmaßnahmen und der Durchführung von Unterweisungen nach § 12 ArbSchG. Beiträge zeigen, wie Arbeitsschutz organisatorisch in Führungsstrukturen eingebunden werden kann. Zudem wird dargestellt, wie Gefährdungsbeurteilungen Grundlage für Schulungsmaßnahmen und Sensibilisierungsprogramme sind.

Integration in das Betriebliche Gesundheitsmanagement

Darüber hinaus wird die Gefährdungsbeurteilung als Bestandteil eines systematischen Gesundheitsmanagements eingeordnet. Beiträge zeigen, wie Ergebnisse der Beurteilung in Präventionsmaßnahmen und gesundheitsfördernde Programme integriert werden können.

Gefährdungsbeurteilung auf dem Portal Öffentlicher Dienst

Auf dem Newsportal Haufe Öffentlicher Dienst wird die Gefährdungsbeurteilung unter Berücksichtigung der Besonderheiten im öffentlichen Sektor behandelt.

Umsetzung in Behörden und öffentlichen Einrichtungen

Haufe Öffentlicher Dienst erläutert, wie die gesetzlichen Anforderungen des Arbeitsschutzes in Dienststellen umgesetzt werden. Beiträge befassen sich mit organisatorischen Zuständigkeiten, der Rolle von Personalvertretungen und der Einbindung von Sicherheitsbeauftragten.

Haftung und Verantwortung im öffentlichen Bereich

Darüber hinaus werden haftungsrechtliche Besonderheiten im öffentlichen Dienst eingeordnet. Fachbeiträge zeigen, welche Verantwortlichkeiten Dienststellenleitungen tragen und wie Gefährdungsbeurteilungen rechtssicher dokumentiert werden können.

Die Gefährdungsbeurteilung ist das Fundament eines wirksamen Arbeitsschutzsystems. Sie verbindet gesetzliche Verpflichtungen mit organisatorischer Verantwortung und trägt wesentlich dazu bei, Risiken im Betrieb frühzeitig zu erkennen und nachhaltig zu minimieren.