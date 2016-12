16.10.2015 | News Unternehmen

ARE kauft Imtech Brandschutz GmbH

Bild: Imtech

Die ARE Beteiligungen GmbH hat die Imtech Brandschutz GmbH, eine Tochtergesellschaft der insolventen Imtech-Gruppe, gekauft. Das teilten die Insolvenzverwalter von Imtech und der ebenfalls insolventen Brandschutz GmbH in Hamburg mit. Das Unternehmen werde umbenannt in Systeex Brandschutzsysteme GmbH. Damit ist die letzte größere Imtech-Tochter verkauft.mehr