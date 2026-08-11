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Finanzierung

Häuser auf und aus Geld
Bild: MEV Verlag Germany

Die meisten Unternehmen brauchen eine solide Finanzierung, um zu investieren. Dabei ist ein Kredit nicht immer die beste Wahl. Welche Alternativen es in Sachen Finanzierung gibt, worauf Sie achten müssen und mit welchen Konditionen Sie rechnen können, erfahren Sie auf dieser Seite.

Wenn größere Investitionen anstehen, denken viele Unternehmer bei der Finanzierung reflexartig an ihren Bankberater. Doch es gibt auch interessante Alternativen zum klassischen Bankkredit, die häufig sogar günstiger sind. Spätestens seit Basel III kann es sich für Unternehmer lohnen, bei der Finanzierung einmal genauer hinzusehen. Die meisten Experten sind sich einig, dass die Eigenfinanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen gestärkt werden muss. Diese Erkenntnis ist nicht zuletzt eine Folge der Finanzkrise.

Mann schaut auf Tafel mit Fragezeichen
Mann schaut auf Tafel mit Fragezeichen

Cashflow stabilisieren: straffes Forderungsmanagement und solide Fremdfinanzierung

Aufgrund der anhaltenden Wirtschaftskrise hat sich das Risiko von Forderungsausfällen deutlich erhöht. Nicht wenige Verantwortliche im Rechnungswesen sorgen sich nun um Liquiditätsengpässe. Das Top-Thema gibt Handlungsempfehlungen für einen zügigen Forderungseingang sowie den Umgang mit alten und neuen Fremdfinanzierungsformen.
Ärztin
Ärztin
Krankenhausversorgung

Krankenhäuser im ländlichen Raum erhalten pauschale Förderung

Bereits im fünften Auszahlungsjahr beziehen bedarfsnotwendige Krankenhäuser im ländlichen Raum einen finanziellen Zuschlag, um hier die stationäre Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Somit bekommen 121 bedarfsnotwendige Krankenhäuser im Jahr 2025 eine pauschale Förderung durch die gesetzlichen Krankenkassen (GKV) und die private Krankenversicherung (PKV). Insgesamt werden 60,2 Millionen Euro zusätzlich zur normalen Krankenhausfinanzierung gezahlt.
Schriftzug Literatur
Schriftzug Literatur
Online-Literaturforum

Finanzmanagement-Literatur von der klassischen Finanzierungslehre bis zu modernen Finanzlösungen

An die Planung, Steuerung und Kontrolle der Mittelbeschaffung und -verwendung werden hohe Anforderungen gestellt. Ein gutes Finanzmanagement kann ein wesentlicher Erfolgsfaktor zur Sicherung und Entwicklung eines Unternehmens sein. Der Bogen von der klassischen Finanzierungslehre bis zu modernen Finanzlösungen spannt sich weit – wie die in dieser Ausgabe vorgestellten Bücher zeigen.
Stapel von Euromünzen auf Finanztabellen
Stapel von Euromünzen auf Finanztabellen
BFH Kommentierung

Umsatzsteuerrechtliches Entgelt bei "0 %-Finanzierung"

Trägt der liefernde Unternehmer die Kosten der Finanzierung des Kaufpreises durch eine Bank in der Weise, dass die Bank bei der Auszahlung an den Unternehmer vom Darlehensbetrag die Zinsen einbehält und der Kunde in Raten den Kaufpreis an die Bank zahlt, mindern die einbehaltenen Zinsen das Entgelt der Warenlieferung des Unternehmers an den Kunden nicht. Das gilt auch dann, wenn der Unternehmer gegenüber dem Kunden angibt, er gewähre ihm einen Nachlass in Höhe der Zinsen.
Round life preserver splashing into water
Round life preserver splashing into water
Deutscher Staatsfonds

Ein Appell zur Gründung eines deutschen Staatsfonds

Die aktuelle COVID-19 Krise birgt trotz ihrer gesundheitlichen, menschlichen und insbesondere wirtschaftlichen Herausforderungen langfristige Chancen, um den bereits zuvor bestehenden gesamtgesellschaftlichen Problemstellungen der Bundesrepublik Deutschland perspektivisch und strategisch zu begegnen. Herr Dr. Schyra beleuchtet, wie die zielgerichtete, langfristige Beteiligung eines Staatsfonds an deutschen Unternehmen eine sinnvolle Ergänzung zu den bisherigen wirtschaftlichen Rettungsmaßnahmen sein kann.
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Fachbeiträge & Kommentare
Dötsch/Pung/Möhlenbrock (D/... / 4.4.3.2.2 Vergleichsgröße 1: Vergütungen für Gesellschafterfremdkapital
Kommentar
Dötsch/Pung/Möhlenbrock (D/... / 12.4.3.4.2 Auflösung des Ausgleichspostens bei Veräußerung der Organbeteiligung (§ 14 Abs 4 S 2 KStG idF vor KöMoG)
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Dötsch/Pung/Möhlenbrock (D/... / 4.3.6.4.3 Rückgriffsberechtigter Dritter
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Dötsch/Pung/Möhlenbrock (D/... / Ausgewählte Literaturhinweise:
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Dötsch/Pung/Möhlenbrock (D/... / 5.2.1 Allgemeines
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