Die meisten Unternehmen brauchen eine solide Finanzierung, um zu investieren. Dabei ist ein Kredit nicht immer die beste Wahl. Welche Alternativen es in Sachen Finanzierung gibt, worauf Sie achten müssen und mit welchen Konditionen Sie rechnen können, erfahren Sie auf dieser Seite.

Wenn größere Investitionen anstehen, denken viele Unternehmer bei der Finanzierung reflexartig an ihren Bankberater. Doch es gibt auch interessante Alternativen zum klassischen Bankkredit, die häufig sogar günstiger sind. Spätestens seit Basel III kann es sich für Unternehmer lohnen, bei der Finanzierung einmal genauer hinzusehen. Die meisten Experten sind sich einig, dass die Eigenfinanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen gestärkt werden muss. Diese Erkenntnis ist nicht zuletzt eine Folge der Finanzkrise.