Finanzierungsinstrumente: Grünes Geld für grüne Projekte

Grüne Kredite (Green Loans) und Grüne Anleihen (Green Bonds) gewinnen an Bedeutung. Wohnungsunternehmen können damit dokumentieren, wie wichtig Nachhaltigkeit für sie ist – und in manchen Fällen auch günstigere Finanzierungskonditionen bekommen.

Es wohnt sich angenehm im Wohnviertel "Neuer Kamp" im Stadtteil Mecklenbeck in Münster. Bei der Entwicklung der 300 Wohnungen hat das Gelsenkirchener Wohnungsunternehmen Vivawest Wohnen GmbH nicht nur auf eine hohe Energieeffizienz geachtet, sondern ist auch bei der Finanzierung neue Wege gegangen: Die Hypovereinsbank stellte für das Vorhaben einen grünen Kredit in Höhe von 45 Millionen. Euro zur Verfügung.

Solche grünen Kredite (englisch: Green Loans) sind ein Element einer Finanzierungswelt, die immer stärker auf ökologische Aspekte und darüber hinaus auf ESG-Belange – also Nachhaltigkeit, auch in sozialer und unternehmerischer Hinsicht – achtet. "Die Finanzierer können sich dem Megatrend ESG nicht entziehen", stellt Prof. Dr. Steffen Sebastian von der International Real Estate Business School (Irebs) der Universität Regensburg fest. "Ein Teil bietet bereits grüne Finanzierungen an, viele Institute bereiten derzeit vergleichbare Produkte vor."

Trend zu grünem Geld

Wie stark dieser Trend...

Jetzt weiterlesen Dies ist ein Beitrag aus der Zeitschrift Die Wohnungswirtschaft. DW Die Wohnungswirtschaft steht für Informationen rund ums Wohnen aus Politik, Verbänden und Unternehmen. Marketing, EDV und Managementstrategien werden ebenso behandelt wie Rechtsprechung in der Wohnungswirtschaft. Abonnieren Sie das Magazin, um den Beitrag vollständig zu lesen DW die Wohnungswirtschaft digital - Haufe Shop