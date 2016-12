Wohnungswirtschaft

05.10.2016 | News Expo Real

Studie: Frauen in der Immobilienwirtschaft so gut ausgebildet wie noch nie

Bild: Messe München

Frauen in der Immobilienwirtschaft sind so gut ausgebildet wie noch nie, dennoch ist die Erhöhung des Frauenanteils in vielen Immobilienunternehmen noch nicht in der Unternehmensstrategie verankert. Zu diesem Ergebnis kommt eine Befragung von 448 Frauen, deren Ergebnisse der Verein Frauen in der Immobilienwirtschaft e.V. auf der Expo Real 2016 präsentiert hat. Außerdem wurde auf der Messe der Ingeborg-Warschke-Nachwuchsförderpreis verliehen.