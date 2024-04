Eine Solaranlage auf dem Dach der Melani-Häuser liefert den Mieterinnen und Mietern grüne Energie. Verbrauchen sie diese nicht direkt, wird sie in einem Batteriespeicher gespeichert

Bild: Naturstrom AG/Simon Thon Eine Solaranlage auf dem Dach der Melani-Häuser liefert den Mieterinnen und Mietern grüne Energie. Verbrauchen sie diese nicht direkt, wird sie in einem Batteriespeicher gespeichert

Das von der Naturstrom AG koordinierte Forschungsprojekt Melani untersucht, wie Haushalte in Mehrfamilienhäusern einen gemeinsamen Batteriespeicher möglichst effizient nutzen und Speicherkapazitäten untereinander handeln können.

Im Quartier in der Bielefelder Holbeinstraße wird geforscht. Unter dem Projektnamen Melani, kurz für "Mehrfach genutzte Energiespeicher im MehrfamiLienhAus Nachhaltig Integrieren", geht es darum, herauszufinden, wie Bewohnerinnen und Bewohner einen gemeinsam bewirtschafteten Batteriespeicher so effizient wie möglich nutzen können. Dafür wurden auf den Dächern von vier Mehrfamilienhäusern Photovoltaik­anlagen mit einer Leistung von insgesamt 94 Kilowatt-Peak als Mieterstromkraftwerk installiert. Je zwei Gebäude teilen sich einen der beiden 67 Kilowattstunde großen Batteriespeicher. Neben Photovoltaik-Spezialist SMA Solar Technology AG und Stromanbieter Naturstrom AG sind auch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) und das Elenia Institut für Hochspannungstechnik und Energiesysteme der TU Braunschweig beim vom Bundeswirtschaftsministerium geförderten Projekt an Bord.

Webportal ermöglicht individuelle Bewirtschaftung

Dr. Sarah Debor, Leiterin des Geschäftsfelds Urbanes Wohnen und G...

Jetzt weiterlesen Dies ist ein Beitrag aus der Zeitschrift Die Wohnungswirtschaft. DW Die Wohnungswirtschaft steht für Informationen rund ums Wohnen aus Politik, Verbänden und Unternehmen. Marketing, EDV und Managementstrategien werden ebenso behandelt wie Rechtsprechung in der Wohnungswirtschaft. Abonnieren Sie das Magazin, um den Beitrag vollständig zu lesen DW Die Wohnungswirtschaft digital - Haufe Shop