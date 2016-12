Energiemanagement

22.09.2015 | News Techem

Energieverbrauch 2014 um 20 Prozent gesunken

Bild: Gerhard Giebener

Der durchschnittliche Verbrauch für Heizung und Warmwasser ist im Jahr 2014 in 18 deutschen Städten verglichen mit 2013 um mehr als 20 Prozent gesunken. Das zeigt eine Auswertung des Energiemanagers Techem. In Rostock wurde mit 90,78 Kilowattstunden pro Quadratmeter am wenigsten Energie verbraucht, gefolgt von Schweinfurt mit 94,77 Kilowattstunden und Bottrop mit 99,56 Kilowattstunden pro Quadratmeter.