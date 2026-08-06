Wohnungsunternehmen

DW Die Wohnungswirtschaft 6/2026
DW Die Wohnungswirtschaft 6/2026
Die Wohnungswirtschaft Ausgabe 06/2.026

Erneuerung im Quartierskontext – baulich, energetisch, sozial

Die Weiterentwicklung von Beständen im Quartier ist für die Wohnungswirtschaft weit mehr als eine bauliche Aufgabe. Gefragt sind ganzheitliche Ansätze, die soziale, ökologische und wirtschaftliche Aspekte zusammenführen. Was macht Quartiersentwicklung erfolgreich? Wie gelingt die Balance zwischen Klimaschutz und Bezahlbarkeit? Und was benötigen die Menschen vor Ort wirklich?
DW Die Wohnungswirtschaft 4/2026
DW Die Wohnungswirtschaft 4/2026
Die Wohnungswirtschaft Ausgabe 04/2.026

Serielles Bauen & Sanieren 2.0: Einfach, modular, bezahlbar?

Steigende Baukosten setzen Wohnungsunternehmen unter Druck. Typenbaukonzepte, Wiederholungseffekte und industrielle Vorfertigung können Zeit und Kosten sparen – beim Neubau ebenso wie bei der energetischen Erneuerung im Bestand. Doch hat die serielle Fertigung ihr Versprechen bereits erfüllt? Welche Potenziale des systemischen, modularen oder seriellen Bauens bleiben noch ungenutzt? Ein Blick in die Praxis.
DW Die Wohnungswirtschaft 3/2026
DW Die Wohnungswirtschaft 3/2026
Die Wohnungswirtschaft Ausgabe 03/2.026

Klimaanpassung: Handlungsraum Wohnumfeld und Freiflächen

Extremwetterereignisse nehmen zu. Gefragt sind neue Ideen, wie die Resilienz von Städten, Siedlungen und Immobilienbeständen gestärkt werden kann. Ein Beispiel ist die „Schwammstadt“. Besonders im Außenraum von Quartieren liegen Potenziale. Vielfach lassen sich die Förderung von Aufenthaltsqualität, Biodiversität und nachhaltiger Mobilität mit kluger Außenraumgestaltung und digitalen Bewirtschaftungstools verbinden.
Die Wohnungswirtschaft 1/2026
Die Wohnungswirtschaft 1/2026
Die Wohnungswirtschaft Ausgabe 01/2.026

Strategische Personalentwicklung

Neue Technologien und gesellschaftlicher Wandel prägen die Arbeitswelt der Wohnungswirtschaft. Um erfolgreich zu bleiben, müssen Unternehmen ihre Belegschaft zukunftsfähig aufstellen. Strategische Personalentwicklung wird zum Schlüssel. Wodurch zeichnet sich gute Führung aus? Wie lässt sich kontinuierliches Lernen fördern? Und wie gelingt effektiver Wissenstransfer?
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Haufe Shop: Erläuterungen zur Rechnungslegung der Wohnungsunternehmen
Erläuterungen zur Rechnungslegung der Wohnungsunternehmen

Die neue Auflage des Standardwerks beschreibt neben den Richtlinien für das Rechnungswesen auch den Jahresabschluss und Lagebericht bis hin zur Offenlegung speziell für die Wohnungswirtschaft. Alle Änderungen im Jahresabschluss sind berücksichtigt.
Haufe Shop: Das große Verwalter-Handbuch
Das große Verwalter-Handbuch

Das Standardwerk für die Immobilienverwaltung - jetzt überarbeitet in der 10. Auflage! Es stellt den tatsächlichen Ablauf der Verwaltung im Alltag dar und beleuchtet auch die juristischen Aspekte der Verwaltung von Wohnungseigentum.
Fachbeiträge & Kommentare
Kinne/Schach/Bieber, BGB § ... / 6.1 Betriebsbedarf
Kommentar
Kinne/Schach/Bieber, BGB § ... / 3.4.4 Vertragswidriger Gebrauch, Störung des Hausfriedens
Kommentar
Kinne/Schach/Bieber, BGB § ... / 5.13.3 Kosten der eigenständig gewerblichen Lieferung von Wärme
Kommentar
Kinne/Schach/Bieber, BGB § ... / 3.4.2.2 Überteuerte Betriebskosten
Kommentar
Kinne/Schach/Bieber, BGB § ... / 3.1 Sach- und Arbeitsleistungen des Vermieters
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